El precio máximo de una vivienda de promoción pública de 60 metros cuadrados en Vigo no podrá superar los 103.000 euros

Desde este jueves, 12 de marzo, el precio máximo de una vivienda de promoción pública (VPP) de 60 metros cuadrados en las grandes ciudades gallegos o concellos como Redondela, Sanxenxo, Burela, Boiro o Celanova no podrá superar los 103.032 euros. Así lo ha establecido la Xunta en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de Galicia que, por primera vez, fija lo máximo que podría llegar a pagar una persona adjudicataria de una VPP en función del municipio.

Hasta ahora, el precio de estos inmuebles promovidos por el Instituto Galego da Vivenda e Solo lo regulaba un decreto de 2007, y se calculaba en base al coste del proyecto (valor de la vivienda según el estudio económico en función de la zona). Después, en función del poder adquisitivo de los destinatarios, se aplicaba un umbral: con ingresos familiares ponderados comprendidos entre 2 y 2,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), el coste era del 70% del valor de la vivienda según el estudio económico; entre 1,5 y 2 veces el IPREM, del 60%; y con ingresos por debajo de este baremo, del 50%. El alquiler, por su parte, era el 3% del precio de la venta de la vivienda y sus anexos.

El precio de las VPP, por lo tanto, ya estaba regulado y no era libre, pero ahora la Xunta lo acota todavía más, estableciendo precios máximos independientemente del valor económico del inmueble. Y lo hace en función de la zona. Serán más caros los inmuebles localizados en la zona 1, que incluye 24 concellos de Pontevedra (A Estrada, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Pontevedra, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa y Vigo), 28 de A Coruña (A Coruña, Ames, Ares, Arteixo, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, Cee, Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada, Santiago de Compostela y Teo), 10 de Lugo (Burela, Cervo, Chantada, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba e Viveiro) y 9 de Ourense (Allariz, A Rúa, Ourense, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín e Xinzo de Limia). El resto de concellos son zona 2.

De este modo, en la zona 1, el precio de venta en primeras y posteriores adjudicaciones será de 1.717,20 euros el metro cuadrado de superficie útil, que bajará hasta los 1.464,75 en la zona 2. En el caso de garajes o trasteros, el metro cuadrado no podrá exceder el 60% de este valor. De este modo, una vivienda de 80 metros cuadrados (sin garaje ni trastero) ubicada en un municipio de la zona 1 costará, como máximo, unos 137.376 euros, y uno en la zona 2, 117.180. Pero si la persona adjudicataria tiene ingresos iguales o inferiores a 3 veces el IPREM (que por ahora se mantiene en los 600 euros al mes), se aplicará una deducción del 30%, quedando este precio en 96.003,2 euros o 82.026,4, respectivamente.

En el caso del alquiler, el precio máximo será el 2% del precio máximo de venta, con la posibilidad de aplicar una deducción del 50% si los ingresos de la persona adjudcataria son inferiores a 2 veces el IPREM; del 40% si están entre 2 y 2,5 veces el IPREM; y del 30% si están entre 2,5 y 3 veces el IPREM. En todo caso, los precios máximos de las viviendas que se adquirieron con anterioridad a este acuerdo serán los previstos en la legislación previa.

Viviendas de protección autonómica

Además, el acuerdo también modifica el régimen de precios de las viviendas protegidas de protección autonómica (VPA), regulado hasta ahora por el acuerdo del Consello de la Xunta de junio de 2024. La norma establece un sistema diferenciado según la fecha de calificación de la vivienda protegida, distinguiendo entre promociones calificadas desde junio de 2024, entre 2023 y 2024, entre 2021 y 2023 y antes de 2021; y solo modifica el precio máximo de venta y alquiler en segundas y posteriores transmisiones. En el caso de las VPA, además, se modifica ligeramente la zonificación: se mantienen los concellos de la zona 2, y los de la zona 1 también, excluyendo las 7 ciudades que pasan a ser zonas de precio máximo superior (PMS).

De este modo, la segunda venta de una vivienda de 80 metros cuadrados cualificada a partir de 2024 en Vigo (PMS) costaría, en el régimen general, 161.593,6 como máximo (2.019,92 euros por metro cuadrado). En A Estrada (zona 1), bajaría a 155.347,2 euros (1.941,84 por metro cuadrado); y en concellos de la zona 2, como Gondomar, O Rosal o Tomiño, sería de 134.784 euros (1.684,8 por metro cuadrado de superficie útil). En el caso de las VPA del régimen general calificadas entre 2023 y 2024, el precio del metro cuadrado en las segundas y posteriores ventas de las zonas PMS es ahora de 1.712 euros por metro cuadrado de superficie útil, de 1.566 en la zona 1, y de 1.296 en la zona 2. Finalmente, en las calificadas antes de 2021, es de 1.585 euros en las zonas PMS, de 1.325 en la zona 1, y de 1.085 en la zona 2. En todos los casos se mantiene que el precio del metro cuadrado de los garajes o trasteros será del 60% del precio máximo de venta por m2 correspondiente, y hay un precio más reducido para el régimen especial y uno un poco más elevado para el régimen concertado, en función de los ingresos de los compradores.

Por último, el porcentaje utilizado para calcular la renta máxima —el 4 % del precio máximo de venta— no cambia. Lo que introduce el acuerdo es un sistema que determina que el precio de venta que se tome como referencia será en función del año de calificación de la vivienda.