La patronal gallega se queja al Gobierno de que "ha movido los marcos" con la reforma del Reglamento de Costas

Al igual que el martes se reunió con la conselleira de Medio Ambiente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha estado esta mañana con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para abordar las implicaciones de la modificación del Reglamento de Costas.

El máximo responsable de la patronal gallega le la trasladado la «honda preocupación» existente dentro del tejido empresarial gallego, sobre todo por el alcance que pueda tener la reforma de la normativa. Le ha insistido en que le resulta «preocupante» esta revisión, «porque se cambian, —como decimos en Galicia—, ‘los marcos’ de cómo estaban las concesiones empresariales, generando incertidumbre para las inversiones y no va en la buena dirección para el mundo empresarial. Cuestiones que vengo a exponer al Gobierno, a través del delegado».

La CEG solicitará una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica o con la Dirección General de Costas o con el secretario de Estado, «para que, por lo menos, escuchen a un sector estratégico en Galicia». «Llevamos trabajando en esta Ley de Cotas, desde 2018, intentamos buscar que las actividades que llevan más de 150 años en nuestro territorio no se vean perjudicadas y las que se puedan trasladar a otros lugar, bienvenido sea, pero sin quebrantar la situación actual, porque muchas de las actividades del sector mar industria necesitan el agua de mar, para una serie de usos».

Por su parte, el delegado del Gobierno ha reclamado el cese del «ruido político», en relación las críticas formuladas por la Xunta, y ha sostenido que la reforma del reglamento no impide que se otorgue nuevas concesiones, sino que lo que hace es regular el procedimiento para garantizar una concurrencia competitiva, tal como exige la Comisión Europea.