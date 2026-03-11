La denunciante de José Tomé acusa al PSOE de «intentar tapar» el caso al ofrecerle, pero no darle, ayuda jurídica y psicológica

Laura Vila, la joven de Lugo que ha llevado ante la Justicia a José Tomé, alcalde de Monferte y expresidente de la Diputación de Lugo, por acoso sexual acusa a la dirección del PSOE en Madrid de «intentar tapar» su denuncia contra el exdirigente socialista, clave para que los socialistas no pierdan la presidencia de la Diputación de Lugo. En una entrevista por primera vez en televisión, Laura Vila aseguró ayer por la noche que «nadie nos animó a denunciar. Nadie nos hizo caso», en alusión a ella y su madre. En el programa Código 10 de Cuatro se mostraron y se leyeron los correos electrónicos, incluso audios, que Laura Vila y su progenitora, trabajadora desde hace 40 años en el PSOE de Lugo, intercambiaron con Ferraz después de que el 8 de diciembre ella denunciara en el canal interno del partido, habiitado expresamente contra el acoso sexual. Esos correos demostrarían, según el abogado de Laura Vila, que el PSOE «no ha hecho nada».

Tras denunciar el 8 de diciembre que José Tomé presuntamente le habría pedido sexo a cambio de un puesto de funcionaria en el Ayuntamiento de Monforte en el canal interno de denuncias del PSOE, la dirección federal tardó «una semana» en proponerle una reunión telemática, en la que escucharon a Laura y su madre exponer el caso y también como la segunda trasladó con anterioridad a la denuncia en el canal interno lo sucedido al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a la número dos del PSOE gallego y exregidora de Lugo, Lara Méndez, y a la entonces número dos del PSOE lucense, Pilar García. «Miraron para otro lado», lamentó la madre. En esa reunión, según la versión de la denunciante, el PSOE les habría ofrecido asesoría jurídica y apoyo psicológico porque el protocolo del partido así lo fija. Pero desde entonces no concretaron su ofrecimiento y éste quedó en nada, según ellas.

"Nadie nos animó a denunciar a José Tomé. Nadie nos hizo caso en el PSOE y el PSdeG" Laura Vila

«Intentando encontrar» abogado

El quince de enero, son ellas vía email las que escriben a Ferraz y recuerdan la oferta hecha y piden más concreción, pues Laura Vila sopesa denunciar y además explica que necesita ayuda psicológica. Hasta el uno de febrero no hay respuesta desde Madrid: «Estamos intentando encontrar un despacho que pueda darte el soporte legal, ya sea online o presencial, si encontramos un lugar próximo a vuestro domicilio». Ese mismo día, ella replica desde Lugo: «Para mí, es importante poder contar con apoyo jurídico y psicológico plenamente independiente, de manera que quede garantizada tanto la objetividad de los profesionales como mi tranquilidad y confianza en el acompañamiento que reciba».

«Te rogamos que nos informes»

Ferraz guardó silencio justo hasta el pasado día dos de marzo, cuando trasciende que ha llegado una denuncia contra José Tomé a la Fiscalía y que el Ministerio Público entiende que «los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos «bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública». Ese día desde la dirección nacional llaman a la presunta víctima, le escribes guasaps y finalmente un correo en el que se dice: «A través de la prensa hemos conocido que se han abierto diligencias por la Fiscalía sobre hechos similares a los conocidos a través de vuestra denuncia. Te rogamos que nos informes de la situación actual de estas diligencias, si las conoces, manteniendo en suspensón nuestro procedimiento». Añaden: «Ponemos a tu disposición apoyo psicológico en caso de que lo necesites, ponte en contacto con nosotros para activar este recurso». Demasiado tarde, Laura Vila ya estaba a tratamiento psicológico, que paga ella, igual que el abogado que le lleva el caso.

Llama la atención la rapidez de la Fiscalía, la denuncia le lllega el 24 de febrero y el dos de marzo, toma una decisión al respecto. En cambio, el PSdeG sabía del presunto caso de acoso sexual desde octubre de 2025 ,pero alegó no hacer nada porque era la víctima quien debía denunciar, y se forzó la dimisión de Tomé como presidente de la Diputación de Lugo, cuando el caso saltó a los medios de comunicación. Ferraz supo de la denuncia el 8 de de diciembre y tres meses después, pese a ofrecer la ayuda, no la hizo efectiva.

Presente en los actos de la Diputación

A Laura Vila le duele el presunto acoso sufrido por José Tomé, pero también la actitud del PSOE y ver cómo José Tomé sigue contando en la Diputación de Lugo. Aunque ha renunciado a la presidencia de la Diputación, mantiene su escaño y así se le puede ver en actos del ente provincial o en actos a los que acude como regidor de Monforte, en los que coincide y se fotografía sonriente con la número dos del PSOE gallego, Lara Méndez o con Carmela López, su relevo en el cargo. Es el caso de un acto en Fitur, donde también coincidió con la vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz, o la presentación de la Vuelta Femenima.