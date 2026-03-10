Rueda refuerza el acompañamiento a las empresas exportadoras en Oriente Próximo y defiende que «no hay seguidismo a Trump» en el PP

Con el conflicto en Oriente Próximo en pleno auge y un incierto futuro para el orden mundial tal como lo conocemos hoy en día, los territorios empiezan a tomar decisiones para tratar que los efectos de la guerra afecten en la menor medida posible a sus economías. En este sentido, el Ejecutivo gallego anunció este lunes que reforzará el seguimiento y acompañamiento a las empresas gallegas que exportan a los países de Oriente Próximo, en torno a 600, de las cuales un tercio lo hacen de manera regular. Son el triple que a principios de siglo.

Los principales mercados para las empresas gallegas son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, con 80 millones de euros cada uno, si bien la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, apuntó que hay «otros países relevantes», poniendo Israel como ejemplo, al que las empresas gallegas exportan por valor de unos 115 millones de euros. En total, el comercio con los países de esta zona supone unos 600 millones de euros anuales, entre exportaciones —unos 397 millones— e importaciones —213 millones—. Los sectores textil, del automóvil y el agroalimentario son los más afectados, al concentrar el 60% de las exportaciones.

«El mayor impacto puede ser en el ámbito energético. Si la subida del petróleo continúa, afectará al conjunto de la economía», declaró Lorenzana. Es por ello, que el Ejecutivo autonómico adelanta la puesta en funcionamiento de la mesa de apoyo logístico a la empresa —incluida en el borrador del Plan director de la logística—, en la que se analizarán, entre otras cuestiones, posibles cambios en las rutas comerciales. El encuentro está fijado hoy mismo, y en ella participarán el tejido empresarial representado por el Clúster de la Función Logística, el Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), el Clúster Textil Moda de Galicia (Cointega) y la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime).

La titular de Economía aseguró, además, que existe una comunicación permanente entre estos clústeres y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), con un «análisis continuo de la evolución de los mercados internacionales y las cadenas de suministración».

Relaciones con Estados Unidos

Por otro lado, sobre las exportaciones gallegas a Estados Unidos, Lorenzana especificó que suponen en torno al 1,8 % del total. En 2025, explicó, se registró una reducción próxima al 32 %, vinculada principalmente al endurecimiento de los aranceles y a la evolución del tipo de cambio. Ese año más de 1.000 empresas gallegas exportaron a este país, de las cuales unas 350 lo hicieron de manera regular.

«La internacionalización sigue siendo uno de los principales motores del crecimiento económico de Galicia», insistió, al tiempo que afirmó que alrededor del 70 % de las exportaciones gallegas se dirigen a otros países de la propia Unión Europea.

Rueda cree que el PP «no hace seguidismo a Trump»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue cuestionado, asimismo, por la posición de su partido con respecto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: «No creo que se haga seguidismo desde mi partido». Para reforzar esta afirmación, el mandatario autonómico señaló su malestar con las amenazas del estadounidense a España», alegando que «no tiene derecho a amenazar a un país soberano».

Así las cosas, cuestionado sobre el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al país americano señaló que «lo que hagan personas concretas, no nos representa a todos» en el partido. El PP, defendió, actúa «con responsabilidad» y https://x.com/i/status/2031023400928293039sobre la guerra en Oriente Medio y las relaciones con Estados Unidos.

Noticias relacionadas

«No a la guerra decimos todos», declaró Rueda, en referencia a la declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para el gallego «de nada sirve intentar mandar eslóganes como hace Sánchez» ni tampoco «sacralizar a una parte» porque las dos «tienen muchas cosas malas» y que Irán «nos felicite por nuestra postura no creo que sea positivo». Por ello, explicó, el PPdeG no está dispuesto a apoyar la declaración institucional propuesta por el PSdeG en la Cámara autonómica en contra de la guerra en Irán si los socialistas pretenden «legitimar cualquier cosa que se le ocurre a Sánchez».