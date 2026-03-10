Galicia es ya la tercera comunidad más afectada por la viruela del mono este año

Desde el inicio del brote en España, en abril de 2022, y hasta la pasada semana, se notificaron casi 9.500 casos de mpox, como se denomina ahora a la viruela del mono. Solo en lo que va de 2026 las infecciones declaradas ascienden a 109, y casi el 14 por ciento se corresponden a Galicia, que se convierte así en la tercera comunidad más afectada en el ejercicio actual, al contabilizar 15 casos desde enero.

Solo Andalucía, con 33 casos, el 30 por ciento del total, y Comunidad Valenciana, con 25 (el 23 por ciento) registran datos más elevados, pero además hay que tener en cuenta que Galicia sería la quinta autonomía por población.

Los 15 casos anotados este año en la comunidad gallega casi duplican ya al total de los notificados en 2025, cuando ascendieron a 8 después de registrar dos ejercicios con 6 y 2 casos, respectivamente, tras un 2021 y un 2022 que concentraron el 90 por ciento de episodios.

Perfil

Según el Ministerio de Sanidad, que es el que recopila las estadísticas, en España casi la totalidad de los casos registrados se dan en hombres, una tendencia que ya viene de antes. Además, desde el departamento que dirige Mónica García señalan que la persona más joven en la que se detectó la infección tenía 14 años y la mayor, 65. Dos de cada tres tenían entre 30 y 49 años, también en la línea de lo que ocurría un año antes. Asimismo, el mecanismo de transmisión “más probable” se atribuyó, indica el informe, a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual. No obstante, se detecta una bajada: en 2025 suponían prácticamente el 81% de los casos y en los primeros meses de 2026 se reduce a dos tercios.

Este año hubo que hospitalizar a una docena de personas, aunque ninguno requirió un ingreso en cuidados intensivos.