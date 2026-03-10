Galicia registra un aumento del 29% en las notificaciones de reacciones adversas a fármacos durante el año 2025

Aunque los medicamentos pasan por un largo proceso de evaluación para valorar su calidad, eficacia y seguridad antes de ser autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), conocer su «perfil de seguridad» requiere hacerles un seguimiento «continuo y cuidadoso» a lo largo de toda su vida para identificar los efectos adversos «no deseados» hasta ese momento y «minimizar los riesgos asociados a su uso». Así lo defiende la Consellería de Sanidade y por eso urge a sus profesionales a seguir vigilantes y que eso se traduzca en un incremento de las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a fármacos (RAM).

Así ocurrió durante 2025. El año pasado se registraron 1.878 avisos de ese tipo, un 29 por ciento más que los 1.456 contabilizados por la Administración autonómica en 2024. El comentario del Sergas al respecto en el informe en que desgrana estos avisos es que «es preciso mantener esta tendencia para detectar nuevas reacciones y reforzar la seguridad en la práctica clínica».

Los avisos de sanitarios y pacientes

Con todo, la principal fuente de las notificaciones en Galicia es la propia industria, desde la que llegan dos terceras partes del total. El resto, salvo siete casos localizados a partir de revisión bibliográfica, son las recibidas en Centro de Farmacovixilancia de Galicia (CFV-Galicia) y son las que analiza en detalle la Xunta. Ascienden a 695 y suponen el 37 por ciento del total. El grueso, 670, corresponde a lo que Sanidade denomina notificaciones espontáneas: avisos comunicados por sus profesionales, sobre todo farmacéuticos hospitalarios, y ciudadanos.

Sanidade indica que, si bien todas las reacciones adversas a medicamentos «son de interés», «cobran especial relevancia las graves, las inesperadas y las asociadas a medicamentos en seguimiento adicional». De los avisos recibidos en el centro gallego, dos terceras partes fueron clasificados como «graves» y el Sergas añade que casi un 16 por ciento no figuraba en la ficha técnica del medicamento.

¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes?

La «mayoría» de las notificaciones de reacciones adversas a fármacos comunicadas en el CFV-Galicia están vinculadas a trastornos en la piel (como pruritos, urticaria o erupciones), gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos), del sistema nervioso (cefaleas, mareos...) o en la sangre y en el sistema linfático.

En 153 casos las notificaciones tuvieron que ver con la piel o el tejido subcutáneo; en 117 hubo efectos gastrointestinales; en 94, trastornos del sistema nervioso; en 73, vinculados con la sangre o el sistema linfático, y en más de medio centenar de avisos la afección era respiratoria o torácica.

Los más afectados, a juzgar por el número de avisos, son personas mayores de 65 años, que concentran casi la mitad de las comunicaciones, aunque hay que tener en cuenta que la edad influye en la prevalencia de enfermedades crónicas y, como consecuencia de ello, en la polimedicación. Por sexos, las mujeres protagonizan el 53,31% de los episodios.