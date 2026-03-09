Vivenda movilizó ya suelo residencial en once concellos para edificar 21.500 pisos

La Consellería de Vivenda se ha fijado como objetivo elevar su parque público a 10.000 viviendas de cara a 2030, pero también quiere incentivar la construcción privada de inmuebles. Para ello prevé desarrollar en este mismo horizonte temporal suelo residencial para albergar 25.000 pisos, de los cuales 20.000 serán protegidos. Hasta la fecha cuenta ya con proyectos en un total de once concellos para movilizar parcelas que suman 2,3 millones de metros cuadrados y que permitirán la edificación de un máximo de 21.522 pisos.

Dentro de la Estratexia de Solo Residencial que puso en marcha la Xunta incluyó una nueva figura, los proyectos de interés autonómico (PIA), que permiten una tramitación más ágil para poner suelo a disposición de los constructores y así elevar la oferta de vivienda. De esta manera, el Gobierno gallego asume el protagonismo en la planificación y ejecución de ámbitos de suelo residencial, en colaboración con las entidades locales.

Para determinar en qué zonas actúan, tienen en cuenta el número de demandantes de vivienda inscritos en el registro del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Tras mantener contactos con los concellos afectados, la Xunta inicia la fase de redacción y tramitación de los proyectos de interés autonómico para la posterior adquisición del suelo.

Reparto por concellos

Según los datos del Pacto de Vivenda 2026-2030, actualmente están en redacción siete PIA en Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo, Arteixo, A Coruña y Santiago de Compostela, que se suman a otros proyectos ya en marcha para movilizar parcelas con uso residencial.

Vigo se sitúa a la cabeza, con casi 6.000 inmuebles. En concreto, se están desarrollando ya tres polígonos para construir 1.600 viviendas en Navia. Y se tramita suelo también en el Ofimático (2.300 pisos) y otros 1.342 en el ámbito de Cantabria-Ramón Nieto-Santa Cristina. Mientras, en Pontevedra hay previstas 2.040 viviendas, en Vilagarcía se dispone de suelo para 350, en Marín para 400 y O Porriño para 300.

En A Coruña están en proceso de tramitación y modificación urbanística 520 viviendas en Xuxán, a las que se sumarán las desarrolladas en el polígono de Monte Mero (4.310 pisos). En Santiago se prevén 3.460 inmuebles en Mallou.

También habrá suelo para construir 160 viviendas en Arteixo, otras 1.300 en Ferrol, 1.750 en Lugo y 1.640 en Ourense.