Casi nueve de cada diez concellos se suman al convenio con la Xunta para gestionar la biomasa en los perímetros de las aldeas

La peor ola de incendios del siglo que asoló Galicia el pasado año impulsó un incremento de las medidas de prevención: la Xunta duplicó, hasta 25 millones, la partida que destina al convenio de gestión de las franjas secundarias (los perímetros de seguridad que buscan evitar que las llamas lleguen a las aldeas) que ejecuta Seaga y en el que se han anotado ya desde diciembre 271 municipios. Todavía pueden sumarse más, pero la Consellería do Medio Rural aconseja hacerlo antes del 21 de marzo, fecha de comienzo de la primavera, para poder «planificar» las actuaciones, al tiempo que les recuerda a los concellos suscritos que envíen antes de final de mes los planes de trabajo concretos para sus territorios.

El dato lo facilitó este lunes el director xeral de Defensa del Monte, Manuel Francisco, que reveló en el cargo a Manuel Rodríguez. Lo dio a conocer en la comisión de seguimiento del convenio para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias (para despejar de biomasa el perímetro de 50 metros que rodea a casas e infraestructuras) firmado entre la Consellería de Medio Rural y la empresa pública Seaga, reunión en la que puso de manifiesto que la adhesión se eleva a casi el 87 % del total de municipios.

Una de las novedades del convenio de este año es que se incrementará el número de parroquias priorizadas, donde se concentran los esfuerzos de prevención, que suben de 157 a 276. Eso supone que casi en una veintena más de parroquias los particulares tienen la opción de contratar a Seaga directamente para las rozas abandonando 420 euros por hectárea.

Otras novedades del convenio

Desde la Xunta recuerdan que el nuevo convenio, en el que por primera vez Xunta y Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) no irán de la mano tras desencuentros en las negociaciones, incluye «importantes» novedades en comparación con los acuerdos anteriores, aparte del incremento de presupuesto anual y de que en los nuevos 25 millones se incorpore un fondo específico de diez destinado a la limpieza de franjas.

Desde el Gobierno gallego destacan, asimismo, que «se refuerza» el apoyo a los concellos, en particular a aquellos de menos de 10.000 habitantes, y a los ciudadanos particulares. Igualmente, añade, se va a «promover» la realización, de forma «ágil», de las ejecuciones subsidiarias en zonas de riesgo de incendio en las que los titulares no cumplan con sus deberes, en línea con el dispuesto en la Ley de medidas que acompaña a los Presupuestos de 2026.