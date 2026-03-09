El sindicato O'Mega avisa a la Xunta: los médicos de hospitales dejarán las peonadas ante la «negativa» a negociar

El sindicato O'Mega ha avisado de que médicos de hospitales gallegos dejarán de hacer actividades voluntarias de autoconcertación o actividad deslizada -lo que se conoce como peonadas- como medida de protesta ante la «negativa» de la Consellería de Sanidade a negociar unas «condiciones laborales dignas» que permitan desconvocar la huelga indefinida.

En un comunicado, la organización señala que desde el inicio del paro indefinido la pasada semana ya se han suprimido más de 25.000 consultas de Atención Primaria y que a ella se añadirá la que comenzará el próximo lunes en demanda de mejoras laborales también para el personal facultativo de hospitales.

O'Mega recuerda que la protesta comenzó la semana pasada en el servicio de anestesia de Pontevedra, a la que después se sumó la de O Salnés y posteriormente los servicios de anestesia y cirugía de Vigo y los de neurocirugía y cirugía vascular de Santiago. Esta semana se espera que se sumen a esta medida los servicios de anestesia de Santiago, Ferrol y Burela.

Las conocidas como peonadas son algo similar a horas extraordinarias voluntarias en consultas y cirugías que se realizan por las tardes -a partir de las 15,00 horas- con pacientes en mejor estado clínico y que permiten reducir las listas de espera.

El sindicato asegura que las palabras en las que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, manifestó recientemente que la realización de estas peonadas permitía recuperar la actividad perdida durante la huelga, provocaron el «malestar» de los facultativos, que no quieren convertirse «en un parche a las suspensiones derivadas del derecho a la huelga».

Así las cosas, O'Mega apunta que los facultativos dirigieron a la Consellería de Sanidad y al gerente de su respectiva área sanitaria un escrito en el que comunican su decisión de cesar a partir del 16 de marzo la realización de esta actividad voluntaria en un contexto de movilizaciones.

En el escrito indican que esta decisión «fue adoptada tras una deliberación conjunta y cuenta con un respaldo mayoritario entre el personal facultativo, representando una postura colectiva, firme, solidaria, coordinada y reflexionada que se sustenta en las reivindicaciones ampliamente compartidas por el colectivo médico».

Los facultativos recuerdan que la actividad deslizada y de autoconcertación voluntarias son herramientas destinadas a sostener la actividad asistencial, pero consideran que «su mantenimiento no puede seguir siendo la solución ni un parche a las suspensiones derivadas del derecho a la huelga».

Abrir las vías de negociación

Así las cosas, los firmantes del escrito dirigido a la Consellería de Sanidade y a las gerencias del Servicio Galego de Saúde (Sergas) finalizan solicitando «la apertura inmediata de vías de negociación real y efectiva que permitan abordar de manera estructural las reivindicaciones de cada área de salud y a nivel autonómico, así como la defensa de un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos que evite perpetuar las condiciones de especial penosidad de nuestro colectivo».

O'Mega, el sindicato medico mayoritario en Galicia, asegura apoyar la decisión solidaria de los médicos de los hospitales dependientes del Sergas e insta a la Consellería de Sanidade «a abandonar la prepotencia y a abrir una negociación seria y respetuosa que evite más perjuicios a los usuarios de la sanidad pública gallega, que junto con los médicos son los principales perjudicados por la situación actual».

La huelga que desde hace una semana se lleva a cabo en los centros de Atención Primaria -y a la que a partir del lunes se sumará otra en todos los niveles asistenciales- comenzó después de que la Consellería de Sanidade rompiese unilateralmente la negociación cuando ya había llegado a un principio de acuerdo con O'Mega respecto a la limitación de agendas médicas, uno de los puntos de la tabla reivindicativa del sindicato de facultativos.

Manifestación en Vigo

Médicos de toda Galicia están llamados a manifestarse este martes en Vigo en una marcha que partirá a las 18:00 horas de la tarde del MARCO.

Noticias relacionadas

Del mismo modo, este lunes habrá concentraciones de facultativos ante el centro de salud de Matogrande (A Coruña), Monforte y A Parda (Pontevedra).