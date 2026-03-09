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¿Qué hacer cuando un alumno se porta mal?: el humor como nueva herramienta clave en las aulas gallegas

Para mejorar la convivencia escolar, la Xunta sugiere que el profesorado valore aspectos como el uso del humor y llamadas de atención breves, firmes y sin amenazas, en su nueva guía

Un estudiante con una mochila escolar.

Un estudiante con una mochila escolar. / EP

Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

Uno de cada diez estudiantes gallegos de entre 12 y 18 años, sobre todo chicos, ha tenido al menos una discusión «violenta» con un profesor desde el inicio de curso. Además, casi cinco de cada cien escolares de esas edades reconocen haber roto mesas, sillas o escritorios de su colegio. Las cifras las proporciona el último estudio HBSC, promovido por el Ministerio de Sanidad, y reflejan que en los centros educativos no solo se producen problemas de convivencia entre escolares, sino también conflictos entre estudiantes y docentes. De hecho, el Defensor del Docente de Anpe lleva atendidos a 2.500 docentes en sus dos décadas de funcionamiento.

El cambio de centro o la expulsión constituyen las medidas más severas recogidas por la normativa autonómica para responder a las conductas extremas. Cuando aprobó la nueva ley de convivencia escolar hace quince años, la Xunta estableció el diálogo y la conciliación como estrategias «habituales y preferentes» para resolver conflictos. Estos revisten carácter grave cuando se manifiestan en forma de agresiones físicas, injurias, discriminación, acoso o daños a las instalaciones, entre otros.

Medidas proporcionadas y reparadoras

Educación quiere profundizar en la filosofía que inspiró su normativa de 2011, en la que aboga por medidas correctoras «proporcionadas» a las faltas y les reclama«un carácter educativo y recuperador, procurando la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad» escolar y para ello ha presentado esta semana una «Guía para a abordaxe dos problemas de conduta no ámbito educativo».

En el documento, la Xunta insta al profesorado a un «cambio de abordaje» ante los problemas de comportamiento del alumnado y, entre otras recomendaciones, sugiere al responsable de llevar el procedimiento corrector, llegado el caso, que evite «sermonear» al alumnado. Asimismo, recuerda que no siempre el alumnado es capaz de autocontrolarse e invita a huir de la terminología de «culpabilidad» para hablar de «responsabilidades», que, advierte, serán «compartidas, en diverso grado».

Dos documentos como base

De cara a conseguir ese «cambio de mirada», la guía incorpora un «procedimiento educativo de acompañamiento» (PEA) y una herramienta de exploración, compresión y abordaje (ECA) que el profesorado deberá activar en situaciones de «conflicto o conducta preocupante».

El primero establece los pasos que hay que seguir ante esos episodios. De entrada, asegurarse de que las partes afectadas se encuentran en una situación de calma y seguridad. En caso afirmativo, el ambiente estaría «preparado» para la escucha y el diálogo. Si no, habría que establecer antes «medidas de seguridad» y facilitar la «corregulación emocional». Después se aplicarían las «estrategias de resolución de conflictos». Si estas funcionan, ahí se acaba el proceso. De lo contrario, se abriría un procedimiento corrector.

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Por otra parte, para cubrir la ECA, la Xunta insta a valorar factores relacionados con el aula, entre ellos si «se aprovecha el sentido del humor para reconducir situaciones complicadas» o si las llamadas de atención individuales son «breves, firmes y sin dejar espacio a la réplica», pero sin caer en la amenaza; o con el centro, en el que se considera la influencia de la «decoración» o que el timbre no resulte «molesto».

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