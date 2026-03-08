Las víctimas de tráfico en Galicia: «Si dejas conducir a alguien bebido o sin carné eres coautor de un delito»

Las víctimas de siniestros de tráfico coinciden con la fiscal de Seguridad Vial: el número de conductores que acaban en prisión en Galicia es «preocupante», pero aun así no están todos los que deberían. Jeanne Picard, delegada de Stop Accidentes en Galicia, explica por qué esa lista se queda corta: «El Código Penal es interpretable, y esa interpretación hace que muchos que deberían estar cumpliendo condena no entren en prisión. La cárcel queda reservada casi en exclusiva para los reincidentes».

No se aventura a dar cifras, pero lo tiene claro: si los jueces aplicasen con más rigor las penas por delitos de tráfico, y si miles de jóvenes no burlasen los controles gracias a avisos en aplicaciones y grupos de WhatsApp, los condenados entre rejas se multiplicarían.

Picard apunta también a un actor que suele quedar fuera del foco: los amigos y familiares que permiten que alguien bebido e incluso sin carné coja el coche. Recuerda un caso en Francia: un juez envió a prisión al dueño de un bar que servía habitualmente alcohol a un cliente que siempre volvía a casa conduciendo. Aquel hombre acabó causando un siniestro mortal. El juez entendió que el hostelero sabía lo que ocurría y no hizo nada para evitarlo. «Basta con una llamada a la Guardia Civil o a la Policía para que intervengan», explica Picard. «Si dejas conducir a alguien bebido o sin carné, eres coautor de un delito», sentencia la delegada de Stop Accidentes en Galicia, al tiempo que reclama que la judicatura gallega empiece a dictar sentencias en esa línea.

Sobre los reincidentes al volante, es tajante: ni las multas ni la prisión funcionan. «En su mayoría, son personas con dependencia del alcohol. Sin una terapia que ellos mismos acepten, el problema —de salud y de seguridad vial— no se resolverá. Entrarán y saldrán de prisión una y otra vez», advierte. Por eso urge a activar el protocolo que la DGT planteó hace años: retirar el carné a los multirreincidentes por alcohol hasta que un equipo médico certifique que han superado su adicción. Solo entonces, dice, deberían volver a ponerse al volante.

En Galicia, a la espera de esa normativa estatal, ya se limita la conducción a reincidentes por alcohol. La jefa de Tráfico en A Coruña y coordinadora de los centros teritoriales de Galicia, Victoria Gómez Dobarro, confirmó en una reciente entrevista con este periódico, que se trata de conductores conductores con historiales muy extensos por alcoholemias. «En esos casos se abre un expediente y se deriva a la inspección sanitaria para valorar una posible dependencia y, en su caso, actuar en consecuencia», apuntaba Dobarro. «Ellos, só a este diario, evalúan y pueden proponer limitaciones: circunscribir la conducción a una zona o exigir conducción acompañada. En algunos casos ya se han aplicado. Los agentes conocen a muchos de estos conductores habituales y saben que pueden ser un riesgo para los demás».