El coste anual de una FP privada en Galicia puede ir de los 1.500 a los 4.500 euros

La Formación Profesional privada no para de crecer en Galicia. En la última década, su matrícula aumentó un 57,7%, más del doble que la pública, y hoy casi uno de cada seis alumnos de FP en la comunidad estudia en un centro no público. Un crecimiento que no se reparte de forma homogénea: el principal motor es el grado superior, donde la matrícula privada pasó de 3.159 a 5.650 alumnos, un aumento cercano al 79%.

En la mayoría de centros, como el Montecastelo en Vigo o el Liceo La Paz en A Coruña, se imparten tanto formaciones concertadas como privadas. En el caso de las concertadas, tienen las mismas condiciones que en la red pública. Al estar financiados, de por sí estas formaciones pueden resultar gratuitas para las familias, porque el propio concierto cubre los gastos de profesorado. A mayores se ofrecen una serie de actividades, cursos, tutorías personalizadas o bolsas de empleo y, dependiendo de si se cogen o no, el precio puede variar. Además, en concepto de material, que sí que corre a costa de los centros y que en muchas ocasiones es uno de los elementos diferenciadores que los hace competitivos, también puede cobrarse una mensualidad.

En el caso de las formaciones 100% privadas, los precios varían mucho, especialmente entre las modalidades en línea y presenciales. Según un estudio de Comisiones Obreras, dependiendo del grado, los dos años pueden llegar a costar 12.500 euros, con precios anuales de entre 1.500 y 4.500 euros.

Crítica con la «centralización»

Cuestionada al respecto, la secretaria nacional de la CIG Ensino, Laura Arroxo, señala que «mucho alumnado que está en la privada no consiguió plaza en la pública», y destaca la necesidad de adaptar la oferta formativa a la demanda real. «No hay un mapeo claro de la escasez que puede haber de ciertas titulaciones en ciertas localidades», explica, algo que considera fundamental sobre todo teniendo en cuenta que el alumnado de FP, a veces, es demasiado joven cómo para irse a estudiar a otra ciudad y tener medios económicos para hacerlo. Para ella, la «centralización» de ciertas familias en determinazas zonas del territorio es «injusto» para los estudiantes. De hecho, el informe citado previamente refleja que en Galicia hay ciertas titulaciones, como Higiene Bucodental, Marketing o Imágen para el Diagnóstico, con presencia y la privada pero muy limitada en la pública.

A esto suma la crítica de falta de diálogo por parte de la Xunta para diseñar la oferta pública, que «no se puede hacer pensando solo en el tejido industrial». «Debe ser un servicio para que cualquier joven de cualquier pueblo pueda tener una oferta amplia de FP para poder escoger», sentencia al respecto.

El contexto gallego se enmarca en una tendencia nacional. Según Comisiones Obreras, el 71,6% de la FP presencial en España es pública, casi nueve puntos menos que en Galicia, donde alcanza el 80,5%, lo que sitúa a la comunidad entre las que tienen menor peso de la FP privada, solo por detrás de Navarra, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias.