El Montecastelo ya tiene más alumnos de FP que en el resto de etapas educativas: «Ya no es una opción secundaria»

En el centro de educación concertada Montescastelo de Vigo, hace una década en las clases de FP había grupos de 12 o 15 alumnos, y ahora, desde hace unos 6 años, «están llenas». Así lo explica el director de FP, Ramón Ríos Sieiro, que asegura que si tuviesen más plazas, también las cubrirían. De hecho, este histórico colegio de la ciudad olívica tiene ya más alumnos de FP (unos 700), que del resto de etapas, donde rondan los 250.

La tendencia responde al contexto global, en el que los alumnos de FP en la educación concertada y privada aumentaron un 60% en la última década. Entre los motivos de este creciente interés, Ríos destaca la forma de estudiar. A veces, explica, tienen alumnos que, después de aprobar en bachiller o estando ya en una carrera, al cambiarse y hacer sus ciclos «se encuentran con asignaturas con un 70% de prácticas, y la verdad es que lo disfrutan». «Ahora mismo, una persona con un título de FP ha pasado como mínimo 500 horas en una empresa en prácticas, y puede llegar a las 1.000», lo que, si bien no la hace «experta», sí la acerca mucho al mercado laboral. A esto se suma la variedad de opciones y que los alumnos también pueden disfrutar de experiencias como el Erasmus, como hacen ahora mismo más de una veintena de estudiantes de FP del centro que están en Polonia, Montenegro y Sarajevo.

Históricamente, el colegio siempre ha tenido formaciones de la familia de la electrónica y la informática, y ahora también tienen de educación infantil y de enseñanzas deportivas que son «las que más demanda tienen». «El de la salud, el ocio y el deporte es un sector con mucha inserción laboral y que suscita mucho interés», asegura.

En este contexto, Ríos no duda al asegurar que la percepción sobre la formación profesional «ha cambiado». Sí que es cierto que «sigue habiendo cierta reticencia, sobre todo por parte de los padres», pero la imagen de la FP «ha cambiado radicalmente». «Antes era una opción secundaria. El que no valía para estudiar se iba a la FP, y esto ahora no sucede. Tenemos alumnos que han sacado matrícula de honor en bachiller y están estudiando aquí un ciclo. Cada vez viene más gente porque quiere estudiar FP, no porque crea que le vaya a ir a otra rama», destaca.

Este prestigio que se está ganando a pulso la FP lo ven también cuando hacen las charlas informativas en institutos. «Hace 10 años preguntabas quién tenía pensado estudiar FP y levantaban la mano una o dos personas, y ahora tranquilamente la mitad de la clase valora esa opción», celebra.

A partir de la pandemia

Por su parte, en el Liceo La Paz, un centro concertado de A Coruña, también han notado ese aumento del interés por la FP. El centro imparte estas formaciones desde hace décadas, pero su demanda se ha incrementado especialmente desde la pandemia. Hoy, los alumnos de FP ya son el 30% de sus estudiantes, y calculan que el 10% de los que cursan eso se decantarán por hacer un ciclo.

Imparten tanto ciclos concertados como privados, y el principal interés lo detectan en las áreas sanitarias, de imagen y sonido, actividades físicas y comercio y márketing. Cuestionado sobre si reciben o no alumnos que se quedaron sin plaza en cursos públicos, el coordinador de ciclos del centro, Sergio Carracedo, reconoce que a veces sí, en formaciones con demanda muy elevada, pero que también hay alumnos que escogen su centro porque buscan «un proyecto educativo concreto, grupos más reducidos, determinadas instalaciones, el programa Erasmus+ o una metodología muy orientada a la práctica y al contacto con las empresas». «Los diferentes centros pueden ser complementarios y contribuir conjuntamente a dar respuesta a la creciente demanda de Formación Profesional», considera al respecto.