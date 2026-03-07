La Xunta implementará asistentes virtuales con IA para atender a los ciudadanos

Cada vez es más anecdótica la estampa de un ciudadano que tiene que desplazarse hasta una ventanilla de la administración y que termina discutiendo con el empleado público de turno. La mayoría de trámites se presentan ya telemáticamente, pero además la Xunta prevé implementar canales de atención a la ciudadanía que usen asistentes virtuales con IA para dialogar y orientar a los usuarios.

Es una de las medidas contempladas en el Programa de Intelixencia Artificial del Gobierno gallego para el periodo 2026-2028. «Esto permitirá a la ciudadanía la interacción en tiempo real para obtener información sobre procedimientos, trámites, convocatorias o novedades normativas a través de conversaciones en lenguaje natural», explica la Xunta.

Sin embargo, habrá que vencer las reticencias de una parte de la población hacia la IA y contribuir además a formar y capacitar a los ciudadanos en el uso de esta nueva herramienta. Para ello se pondrá especial énfasis en el sistema educativo de cara a preparar a las nuevas generaciones. Así se creará un itinerario formativo específico para el profesorado, que le permita adquirir competencias digitales y pedagógicas en el uso de esta nueva tecnología.

Universidades

Además se introducirá la IA en el mapa de titulaciones del sistema universitario gallego. Así se prevé incorporar materias optativas relacionadas con la inteligencia artificial en diferentes titulaciones, así como ampliar plazas, grados y másters de IA e incorporar microcredenciales relacionadas con esta herramienta tecnológica en la oferta formativa de las universidades.

El Programa de Intelixencia Artificial quiere acercar la IA a la ciudadanía y para ello impulsará acciones formativas a través de las aulas de la red CeMIT, que se adaptarán a los distintos perfiles y niveles de conocimiento de la población, con un enfoque práctico y divulgativo. «El objetivo es democratizar el acceso al conocimiento sobre la inteligencia artificial en todo el territorio», explica la Xunta.

De la misma manera, se impulsarán campañas y actividades de sensibilización, así como talleres para concienciar sobre los malos usos de los sistemas de IA y las formas de contrarrestarlos.