Tráfico pone el foco en los camiones gallegos: 60 multas cada día por fallos de seguridad

Por su peso y su inercia, cualquier error al volante de un camión puede provocar un desenlace fatal. Necesitan más distancia para frenar, responden peor ante maniobras bruscas y se multiplican las consecuencias de una distracción o un exceso de velocidad. Ante un siniestro causado por un vehículo de transporte de mercancías, el resultado es de impacto: más víctimas y daños materiales y mayor colapso de la vía. Para tratar de concienciar de los riesgos de cualquier incumplimiento sobre un camión, ya sea por saltarse las horas de descanso, viajar con la carga mal asegurada o con exceso de peso, algún elemento en mal estado o hacer caso omiso a las normas de tráfico en velocidad, uso del móvil o consumo de alcohol y/o drogas, entre otras, la DGT puso en marcha el mes pasado una campaña especial de vigilancia sobre este tipo de vehículos y también sobre autobuses. En el caso de estos últimos, una salida de vía o una colisión puede dejar varios heridos o fallecidos, como ocurrió en el accidente del Lérez en Nochebuena de 2024, que causó siete víctimas mortales.

En los siete días del operativo especial de vigilancia, entre el lunes 9 y el domingo 15 de febrero, las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia controlaron a 2.870 vehículos pesados (2.705 camiones y 165 autobuses) y abrieron expediente sancionador a un total de 401 (389 camiones y 12 autobuses), lo que deja una tasa infractora en la comunidad del 14%, según datos facilitados por la Jefatura de Tráfico en A Coruña, desde conde se coordinan todos los centros territoriales de la comunidad. Son casi ocho puntos menos que la media nacional (21,7%, con un total de 26.189 vehículos inspeccionados y más de 5.700 denunciados) y representan el 7% del total de las multas interpuestas en el mapa nacional.

Este balance deja una media de 55 camioneros multados cada día en las carreteras gallegas y casi dos conductores de autobús. La mayoría de los expedientes sancionadores abiertos a vehículos de transporte de mercancías están relacionadas con la documentación del camión y el estado de elementos básicos de seguridad, como el chasis, el eje, los neumáticos o la suspensión, según detallan desde la Jefatura de Tráfico.

De las cuatro provincias gallegas, A Coruña presenta la peor tasa infractora en los controles a camiones: más de un 23%, casi diez puntos por encima de la media autonómica. Le sigue Pontevedra, con un 20%; Ourense con un 14,2% y, finalmente, Lugo con un 10,5%.

En el caso de los autobuses, el índice de infracciones detectadas en Galicia durante el operativo de vigilancia es del 7%, con siete denuncias en las carreteras de Ourense, tres en las de Lugo y una tanto en A Coruña como en Pontevedra.

La vigilancia sobre el sector del transporte de mercancías y de viajeros busca cortar la cadena de fallos antes de que llegue al punto crítico. Un solo control que detecta un camión con neumáticos en mal estado o un conductor agotado puede evitar una tragedia. Al volante de un camión y de un autobús, la prevención se convierte en un salvavidas.

La situación en Galicia muestra además un desafío estructural que va más allá de los controles puntuales. La dispersión geográfica, la dependencia del transporte por carretera para conectar áreas rurales y la presión económica sobre pequeñas y medianas empresas del sector generan un caldo de cultivo donde el mantenimiento preventivo, la renovación de flotas o el cumplimiento estricto de los tiempos de descanso no siempre resultan fáciles. A esto se suma el envejecimiento del parque móvil gallego, uno de los más antiguos del país, lo que incrementa el riesgo de fallos mecánicos si no existe una vigilancia constante.