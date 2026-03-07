Juzgan a un vecino de Arteixo por «autodonarse» pisos, bajos y garajes de su padre con deterioro cognitivo
El valor de los bienes que se apropió supera los 250.000 euros
La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo miércoles y jueves a un hombre acusado de hacerse con fincas pertenecientes a su padre por valor de 257.000 euros, empleando para ello un poder que obtuvo a pesar de que el progenitor presentaba deterioro cognitivo.
Los hechos remontan a 2021, cuando el hombre, «con la finalidad de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito» y a pesar de que su padre padecía un «deterioro cognitivo» que lo hacía «vulnerable», consiguió un poder notarial para cuidar de sus propiedades.
Según recoge el escrito de acusación fiscal, empleando este documento, en dos momentos del año 2021, el procesado se «auto donó» varios pisos, viviendas, bajos, trasteros y plazas de garaje en la localidad de Arteixo, todos ellos valorados en unos 257.000 euros.
Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito continuado de administración desleal, por el que pide para el procesado ocho años de cárcel y multa, así como la restitución de los bienes a su padre.
- Una familia gallega atrapada en Dubái sin información ni contacto con la embajada tras la cancelación de su vuelo: «Solo sabemos lo que sale en las redes sociales»
- Más del 20% de los universitarios gallegos ingresaron con notas de 12 a 14, el triple de hace una década
- La Xunta triplica las ayudas para reformar pisos vacíos y ponerlos en alquiler en Galicia
- Cuatro hospitales públicos gallegos se sitúan en el top 100 de España de 2026
- La Xunta prevé duplicar sus escritorios virtuales para que 10.000 empleados públicos puedan trabajar en remoto
- La Xunta amplía el uso de jaulas-trampa al rural y monte ante la elevada presencia de jabalíes y el riesgo de peste porcina
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Los médicos mantienen la huelga indefinida en Atención Primaria a partir del lunes tras acusar a Sanidade de romper el principio de acuerdo