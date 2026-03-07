Forenses gallegos ayudan a identificar a una mujer de unos 40 años hallada en una maleta en Málaga

La Guardia Civil sigue la investigación sobre la mujer cuyos restos mortales aparecieron dentro de una maleta en Benahavís (Málaga) hace tres años y analiza ahora las cerca de 140 informaciones ciudadanas sobre esta persona recibidas tras la petición de colaboración para determinar su identidad, que es ahora el primer objetivo.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, quienes han destacado la buena respuesta a la petición de colaboración ciudadana en estas pesquisas para saber quién es esta mujer, cuyo cadáver fue hallado cuando un jardinero encontró semienterrada la maleta en la que estaban los restos óseos de una persona pendiente de identificar.

Ante la imposibilidad de identificación de la víctima con los datos obtenidos, los investigadores solicitaron el apoyo de especialistas forenses y se contactó con la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Con la aplicación de novedosas técnicas de reconstrucción facial, se logró diseñar un retrato robot que podría facilitar la identificación.

Según han indicado desde la Guardia Civil, el centenar de notificaciones ciudadanas recibidas hasta ahora se han realizado tanto por correo electrónico como a través de llamadas telefónicas, y proceden en mayoría, además de distintas zonas de España, de otros países de Europa y también de América del norte y sudamérica, han precisado.

Todas se están investigando, incluso en algunos casos, según estas mismas fuentes, se ha solicitado al informante pruebas de ADN para realizar cotejos y poder avanzar en la investigación que, han incidido, «continúa totalmente abierta y se siguen recibiendo informaciones ciudadanas».

Características de la víctima

Los restos encontrados pertenecerían a una mujer de unos 40 años y se estima que falleció entre 2020 y 2023. Los estudios realizados por los antropólogos indican que se trataría de una persona de aparente buen estado de salud, de origen europeo, con una talla aproximada de 1,60 metros, piel blanca, cabello original de color marrón o marrón oscuro y ojos de color marrón.

La aplicación conjunta de diferentes técnicas forenses permitió a la Unidad de Antropología Forense tener una estimación coherente y verosímil de los rasgos de la persona en vida, derivada de la integración de datos osteológicos, antropológicos y genéticos disponibles. Así, por ejemplo, determinados indicadores sugerían a que habría tenido al menos un hijo.

Con el objetivo de avanzar en la identificación de la fallecida, la Guardia Civil solicitó la máxima difusión de toda la información disponible, a fin de que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Málaga a través del correo electrónico ma-pj-personas@guardiacivil.org o el teléfono 952071520. Cualquier información por mínima que pueda parecer podría resultar de utilidad para el esclarecimiento del caso, señalan.