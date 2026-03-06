La Xunta urge al Gobierno la financiación «necesaria» para la futura ley de ratios

La Xunta reclama al Gobierno «un calendario realista y la financiación necesaria para aplicar» la ley de ratios anunciada por el Ejecutivo central, dado que las comunidades son «las competentes en ese ámbito». Así lo reclamó este viernes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez por videoconferencia ante la Conferencia Sectorial de Educación.

El titular de Educación gallego se quejó de que las autonomías «en ningún momento» fueron escuchadas y defendió que quieren «participar» en una normativa que las «atañe directamente». «Somos las que tenemos que ejecutar el mandato de esa futura ley», proclama, por lo que insta a «respeto institucional y cooperación».

Respecto a la propuesta de ratios que maneja el Gobierno en su anteproyecto, que limita a 22 los alumnos en Primaria y a 25 en la ESO, el conselleiro aseguró que Galicia «ya va por delante» y comentó que la Administración central está «copiando» la idea. En esa línea, aludió al Acordo de melloras firmado con los sindicatos en 2023, que incluye la bajada a 20 alumnos por aula en 4º y 5º de Infantil.

Auxiliares de conversación

En la Conferencia Sectorial de Educación, que sirvió también de primer punto de encuentro del responsable de Educación gallego con la nueva titular de la cartera estatal, Milagros Tolón, salió a relucir también la problemática de los auxiliares de conversación, que afectaría a 690 en Galicia.

Galicia exigió al Gobierno central una «solución inmediata desde el punto de vista jurídico» al programa de auxiliares de conversación, cuya continuidad, según ha advertido ya varias veces la Xunta, está «en riesgo» debido a las «discrepancias entre los ministerios de Educación y de Traballo».

Rodríguez reprochó al Ministerio de Educación la gestión que su departamento y el de Trabajo están llevando a cabo al respecto y que afecta, advierte, el progreso del alumnado de lenguas extranjeras. El de los auxiliares de conversación, del que siempre ha sacado pecho la Xunta, es un programa exitoso en la comunidad, reivindicó, tras quince años de implantación y un ejemplo de su contribución es que los gallegos sean líderes de España en inglés.

Mientras la Xunta reclama a La Moncloa soluciones para el programa, desde Galicia, la Confederación Anpas Galegas le exige a la Consellería un trabajo «activo» para «manter e consolidar» el programa «en lugar de asumir a súa posible desaparición».