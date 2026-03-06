El presidente del TSXG reivindica la independencia judicial en plena ola de «incertidumbres»

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, defendió este viernes en A Coruña la independencia y el rigor de la judicatura en un momento marcado por las «incertidumbres» derivadas de la nueva organización judicial. Lo hizo durante la toma de posesión de Azucena Recio González como presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego.

Picatoste subrayó que, pese a los cambios que introduce la nueva ley, el proceso debe entenderse como «una oportunidad para consolidar una Justicia más eficiente, más cercana a la ciudadanía y más sólida en su estructura». Frente a los debates que acompañan la reforma de la Ley de Eficiencia, reivindicó que lo que sostiene realmente al sistema judicial es «la integridad, la capacidad de trabajo y el compromiso de las personas que lo sirven».

El presidente del TSXG destacó además el papel esencial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que en 2025 resolvió más de 3.500 asuntos, una media de 15 resoluciones por día hábil. «Detrás de esa cifra hay estudio, deliberación, esfuerzo colectivo y una dedicación constante para ofrecer respuestas fundadas y en plazo», afirmó.

Picatoste elogió la trayectoria de Recio, de quien destacó su «extraordinaria capacidad de trabajo», su solvencia técnica y un liderazgo «sereno y eficaz». Recordó también su especialización en urbanismo, que la ha llevado a resolver asuntos de «notable complejidad y relevancia social».

En su intervención, Azucena Recio aseguró asumir el cargo «con independencia, integridad, responsabilidad y sometimiento a la Ley y al Derecho». Reivindicó el papel de jueces y juezas como «última garantía de los derechos de las personas» y subrayó que su nombramiento supone un reconocimiento «a todas las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia, así como a las que vendrán».

Recordó que, cuando nació, las mujeres aún no podían formar parte del Poder Judicial, por lo que consideró su designación un símbolo del avance logrado en igualdad.

Entre sus objetivos, situó la colaboración con la Sala de Gobierno del TSXG y su participación en la implantación de la nueva oficina judicial, con el fin de lograr «una estructura operativa que agilice la resolución de los procedimientos». También destacó la importancia de la transparencia para reforzar la confianza ciudadana en la objetividad e imparcialidad de la Justicia.