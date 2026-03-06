Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un informe alerta de la «infraatención» del sistema de dependencia en Galicia

Un estudio de la Universidade de Santiago para la Fegamp revela que la comunidad presenta una baja respuesta del servicio a pesar de ser una de las comunidades más envejecidas

Un hombre empuja la silla de ruedas de una mujer con dependencia en la entrada de un centro de salud.

Un hombre empuja la silla de ruedas de una mujer con dependencia en la entrada de un centro de salud. / Xoán Álvarez

X. A. Taboada

X. A. Taboada

Santiago

Galicia era a 31 de diciembre del pasado año la sexta comunidad con más plazo de espera, con una media de 324 días, desde la solicitud hasta la resolución de la prestación por dependencia. El plan de choque puesto en marcha por la Xunta le permitió recortar en 62 días la demora en comparación con un año antes y, sobre todo, situarse por debajo de la media nacional (341 días).

Pero a pesar de esta mejora, la comunidad acarrea otros lastres. Uno de ellos es la baja respuesta del sistema de atención a la dependencia ante el número potencial de usuarios necesitados de cuidados y la «infraatención» del servicio. Así al menos lo sostiene el informe A reforma necesaria do financiamento local, elaborado por la Universidade de Santiago para la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Los datos oficiales de 2024, sacados del Gobierno central, ponen de manifiesto un menor esfuerzo de Galicia en el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), tanto en términos de gasto como de cobertura, según se recoge en el estudio.

Sostiene que la inversión por habitante y por persona dependiente se sitúa por debajo de la media estatal, al igual que el gasto por persona potencialmente dependiente (aquella que presenta una alta probabilidad de requerir ayuda de terceros para realizar actividades básicas de la vida diaria).

A esto se suma una baja tasa de solicitudes, que contribuye en parte a explicar la menor cobertura, a pesar de ser Galicia una de las comunidades más envejecidas. El porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente sería solo del 16,1%, el segundo más bajo, después de Canarias, de toda España.

«Esta situación revela una desconexión entre la elevada demanda potencial y la respuesta efectiva del sistema, lo que comporta riesgo de infraatención y evidencia la necesidad de reforzar mecanismos de acceso, financiación e información que garanticen una mayor equidad territorial y social», se recoge en el informe entregado a la Fegamp.

Los autores, como contrapunto, ponen el acento en el impacto económico que supone el SAAD. En Galicia genera (con datos de 2024) 21.592 puestos de trabajo y un retorno de 188 millones de euros procedentes del IRPF, el IVA y las cotizaciones sociales.

