Galicia presume de codearse con Finlandia en PISA
Los resultados son similares en Matemáticas, Ciencias y Lectura, proclama la Xunta
El ranking de la OCDE los coloca muy cerca, a solo dos puestos: Galicia, con 486 puntos, ocuparía la decimosexta posición entre los miembros de la organización en competencia matemática y Finlandia, con dos menos, figuraría en la decimoctava posición. Es solo un ejemplo que puso la Consellería de Educación para ilustrar que ambos territorios comparten resultados similares según el último informe PISA, el de 2022, y que ambos pueden presumir de la “fortaleza” de sus sistemas educativos.
Pese a “la distancia geográfica y cultural”, Galicia y Finlandia presentan “una dinámica educativa muy similar” en cuanto a resultados, lo que “representa un buen punto de partida para ahondar en experiencias de éxito y aprender unos de otros”, defendió este viernes en Helsinki el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que está de visita en Finlandia, a donde llegó con la intención de compartir experiencias y ahondar en el conocimiento mutuo “tanto del ámbito científico como educativo”.
El mejor modelo del mundo
Finlandia, considerado tradicionalmente como el mejor modelo educativo del mundo, quedaría, de hecho, por detrás de Galicia en Matemáticas y ligeramente por delante en competencia lectora y Ciencias, con los datos facilitados por la Administración gallega. Así, en Ciencia, Galicia, se gana la octava posición con 506 puntos y Finlandia la sexta con 511. Finalmente, en lectura Galicia ocupa la decimosexta posición, al obtener 485 puntos, y Finlandia, la undécima con 490.
Con todo, los datos del último informe PISA no fueron los más positivos para Galicia. La comunidad retrocedió en Matemáticas y Lectura en el primer examen pospandemia, aunque resistió mejor en Ciencias, donde sigue de primera en el podio. En concreto, los datos de la prueba de 2022, la primera pospandemia y víctima también, según sus promotores, de los efectos del covid sobre la enseñanza, como la no presencialidad, relegaron a Galicia a la sexta posición de la tabla autonómica en promedio. A pesar de retener la primera posición en Ciencias, título que ahora comparte con Castilla y León después de perder cuatro puntos y quedarse en 506, en matemáticas, competencia central del análisis de ese años, desciende una docena de puntos respecto a la edición previa y en lectura, nueve.
