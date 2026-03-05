Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta estudia que los cazadores puedan abatir jabalíes en sus fincas

Medio Ambiente admite que no hay soluciones mágicas pero hay que reducir la colonia

Dos jabalíes.

R. S. C.

Santiago

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, avanzó este jueves que su departamento valora que ganadores y agricultores, con las licencias de caza pertinentes, «puedan abatir jabalíes dentro de su propiedad», una medida que elevará al comité regional de caza. Además, la Xunta está adquiriendo jaulas de mayor tamaño «para ver otras posibilidades de atracción».

«No existe una solución mágica», ha valorado la responsable, preguntada por las reclamaciones de sindicatos de más medidas para el control de la población de jabalíes, que la Xunta estima en 82.000 y en 2,7 ejemplares por kilómetro cuadrado.

Vázquez ha defendido las medidas llevadas a cabo hasta lo de ahora, como la declaración de la emergencia cinegética y la compra de jaulas a través de convenios con ayuntamientos. «Ahora tenemos que ir a más», ha instado.

Actualmente, la Consellería trata de «dar facilidades» para que se implementen las diferentes modalidades de caza. «Yo no puedo obligar a nadie, pero sí aquellos que quieran ir a mano o al salto darles distintos posibilidades para que vayamos disminuyendo el número de jabalíes s de forma paulatina», ha expuesto.

En este contexto, ha detallado que valoran que los trabajadores del campo puedan abatir jabalíes dentro de sus fincas.

