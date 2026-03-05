Transportes inyecta 38 millones extra para reparar carreteras en Galicia tras los temporales

El Ministerio de Transportes meterá este año una marcha más —y millones encima de la mesa— para coser los desperfectos que dejaron las borrascas en la red estatal de carreteras en Galicia. La cartera que dirige Óscar Puente ha aprobado una partida extraordinaria de 38 millones de euros para reparar los daños provocados por los temporales de finales de 2025 e inicios de 2026, lo que eleva el presupuesto total de conservación en la comunidad hasta una cifra récord: 167 millones.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, eligió este jueves Ordes (A Coruña) para poner números y calendario al plan especial. Allí, a pie de obra y con el sonido de la maquinaria de fondo, supervisó el arranque de los trabajos en la N-550, una de las arterias clásicas del tráfico interior gallego. «Respuesta extraordinaria ante una situación extraordinaria», resumió, en referencia a un invierno encadenado de frentes que castigó firmes, cunetas y drenajes en buena parte del mapa viario.

La foto fija que maneja el Gobierno habla de casi 2.000 puntos de actuación en los próximos meses: desde baches y zonas con el asfalto levantado hasta tramos donde el agua hizo de las suyas. «Revisamos la red, identificamos los puntos deteriorados y, en cuanto el tiempo dio una tregua, nos pusimos en marcha», explicó Blanco, situando el plan como un despliegue de choque tras semanas de meteorología adversa.

Además de Ordes, este jueves comenzaron obras en la N-634 en Barreiros (Lugo), la A-52 en Verín (Ourense) y la N-640 en Cuntis (Pontevedra). Y la agenda continúa: mañana, avanzó el delegado, los subdelegados del Gobierno en cada provincia detallarán el listado y alcance de las actuaciones en sus respectivos territorios.

Doscientos trabajadores

Uno de los capítulos más visibles será el asfaltado: se trabajará sobre 262 kilómetros de la red estatal, con una inversión media de 80.000 euros por kilómetro, según las cifras aportadas. Para ello se movilizarán 200 operarios, 75 máquinas y 60 camiones, que irán rotando por vías clave como la A-6, la A-52 o la A-8, además de nacionales con mucho tráfico diario.

Blanco defendió que el objetivo es “garantizar carreteras seguras, modernas y en buenas condiciones en toda Galicia”, y subrayó también el efecto colateral de este despliegue: el impulso al sector de la construcción y las contratas de conservación. Desde 2018, añadió, el Gobierno cifra en 570 millones la inversión en conservación en Galicia, a los que ahora se suman los 167 millones previstos para este ejercicio.

En la visita a los trabajos de la N-550 en Ordes, el delegado estuvo acompañado por el alcalde, José Luis Martínez Sanjurjo, y por el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Ángel González del Río.