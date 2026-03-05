Un cargo de la Xunta rechaza ayudar a las víctimas de trata «irregulares»

El director xeral de Loita contra a violencia de xénero, Roberto Barba, defendió este jueves que Galicia es la única comunidad que lleva veinte años de manera interrumpida ofreciendo una prestación económica a víctimas de violencia de género, ayuda de la que se pueden beneficiar víctimas de trata desde 2016. No obstante, el responsable autonómico no ve «de recibo» que la reciban personas en situación irregular.

Así respondió en la Comisión 5ª de Sanidade a preguntas del Grupo Socialista, que criticó que la residencia legal sea un requisito para acceder a estas ayudas, ya que, de esa forma, «se elimina de facto el 90% de las víctimas de trata», que suelen ser «mujeres extranjeras en situación irregular».

Roberto Barba defendió el requisito asegurando que «tiene como finalidad que la víctima de violencia de género o trata posea alguna vinculación con Galicia», evitando, así, «duplicidades con ayudas». Además, cree que es necesario «supervisar la trazabilidad de ese dinero cuando se entrega».

«Cuando da una ayuda directa a una víctima, no resulta de recibo que se conceda a una persona en situación irregular en el país», afirma Barba, para quien la Administración «no puede trabajar con documentación cero». La solicitud «tiene que ir presidida, al menos, con documentación administrativa que acredite quién es la víctima y dónde reside», argumentó. «Si concedemos ayudas directas a víctimas sin documentación, perderíamos el vínculo con esa víctima y la capacidad de seguimiento», avisó.

Barba indicó que en los últimos veinte años el Gobierno gallego invirtió más de 65 millones de euros de fondos propios para ofrecer esta ayuda a todas las mujeres víctimas de violencia machista en Galicia.