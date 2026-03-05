Una de cada diez trabajadoras de la construcción en Galicia es mujer: más de 8.000 profesionales abren camino en el sector

Uno de cada diez trabajadores de la construcción en Galicia ya es una mujer. El dato —más de 8.000 profesionales— no solo marca un récord en quince años: revela un giro en un sector que busca relevo con urgencia. Con más de 20.000 jubilaciones previstas en los próximos cinco años entre los 80.000 afiliados actuales, la industria constructiva en la comunidad se asoma a un vacío de mano de obra que amenaza su capacidad productiva. Y es en ese hueco donde la presencia femenina empieza a adquirir un peso estratégico. Suponen ya la quinta comunidad con más mujeres en el sector -suman ya el 5,4% de toda-. Son ya más del doble que hace una década: en 2013 estaban a pie de obra, al volante de palas y camiones, colgadas en andamios… 3.600.

El informe Mujeres en el Sector de la Construcción 2025, elaborado por el Observatorio Industrial de la Construcción, sitúa a Galicia en un punto de inflexión. Las 8.072 mujeres afiliadas en 2025 suponen un crecimiento del 11,2% respecto al año anterior (814 más que ene 2024) y elevan su peso hasta el 10,3% del total del sector, por encima de la media nacional (9,9%). Nunca antes habían representado tanto.

El avance no es anecdótico: una de cada veinte mujeres ocupadas en Galicia trabaja ya en la construcción. Y lo hace, además, en condiciones laborales más estables que en otros sectores: 93,3% con contrato indefinido, 76,6% a jornada completa y n porcentaje de autónomas (26,5%) que duplica la media del conjunto de sectores (13,1%).

Este perfil rompe clichés. La mujer en la construcción tiene 44 años de media, estudios superiores en seis de cada diez casos y una presencia creciente de trabajadoras extranjeras, especialmente latinoamericanas.

La paradoja es evidente: mientras la construcción arrastra un déficit crónico de relevo generacional, las mujeres siguen siendo minoría en los oficios más representativos. Más de la mitad de las trabajadoras se concentran en ocupaciones administrativas, aunque el informe detecta un avance significativo en los oficios: del 6,2% al 9% en solo un año. Incluso la categoría de albañiles, canteras y labrantes aparece ya entre las diez ocupaciones con más presencia femenina.

Mujeres en el sector de la construcción de Galicia / Fundación Laboral de la Construcción

La patronal CNC y los sindicatos CCOO del Hábitat y UGT FICA coinciden en el diagnóstico: el sector necesita atraer talento femenino para sobrevivir. Persisten barreras —estereotipos, desconocimiento de oportunidades, falta de orientación educativa— que frenan la incorporación de mujeres justo cuando más se las necesita.

Comunidades

Galicia se ha convertido en uno de los territorios donde más crece la presencia femenina (+11,2%). A la cabeza de este aumento en el último año se sitúan La Rioja (45,7%), Andalucía (39,8%), Cataluña (35,2%), Castilla-La Mancha (32,5%) y País Vasco (32,1%), los cinco territorios con un alza superior al 30%. En cifras absolutas, las comunidades con más mujeres en el sector de la construcción se colocan Madrid, con casi 30.800; Cataluña, con más de 26.000; Andalucía, con casi 20.000; Comunidad Valenciano, por encima de las 19.700; y en el quinto puesto Galicia, con 8.072. En el conjunto nacional, son un total de 166.833 las mujeres que han derribado estereotipos de género para dedicarse a un sector todavía masculinizado. Son 6.545 más que el ejercicio anterior (4,1%).

Parte de este impulso en Galicia se explica por iniciativas como Ti Elixes, la campaña de la Xunta en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, que busca romper estereotipos desde las aulas. Más de 5.000 estudiantes de ESO han recibido ya charlas que muestran la construcción como un itinerario profesional viable y tecnológicamente avanzado.

La estrategia apunta a un objetivo claro: ensanchar la base de talento en un sector que, además de mano de obra, necesita perfiles cualificados para afrontar la digitalización, la industrialización de procesos y la transición energética.

El crecimiento femenino en la construcción no es solo un indicador social, sino que también es un termómetro económico. Con un mercado laboral tensionado y un volumen de obra pública y privada que no deja de crecer, la incorporación de mujeres se convierte en una de las palancas capaces de amortiguar el impacto del envejecimiento del sector.