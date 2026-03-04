Rueda lleva a Bruselas el rechazo de Galicia a la rebaja de fondos europeos y pide más protagonismo en su gestión para las comunidades autónomas

Galicia ha llevado este miércoles a Bruselas, a la Comisión Europea, sus reivindicaciones ante el próximo marco financiero de la UE, que abarcará el periodo 2028-2034. Lo hizo su presidente, Alfonso Rueda, a través del Comité Europeo de las Regiones, que se reunió en plenario, y al que ha asistido el comisario de Presupuestos, Antifraude y Administración Pública, Piotr Serafin. La demanda gallega se puede resumir como un «no» a la rebaja de la cuantía de los fondos de cohesión y otro «no» a la recentralización de la gestión de los recursos europeos, que es la línea, precisamente, que tenía previsto emprender el Gobierno comunitario cuando se presentaron ya hace meses los ejes de acción del nuevo periodo presupuestario.

El presidente de la Xunta ha insistido en reclamar que «no bajen» los fondos de cohesión en un escenario marcado por el nuevo marco financiero y también en que, frente a tentativas de «recentralización», las comunidades autónomas deban tener un papel activo y participar en su ejecución. O sea, una apuesta más decidida por la descentralización.

Rueda, como presidente de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones, mantuvo primero una reunión con el resto de representantes nacionales y la presidenta del organismo, Kata Tüttő, con el fin de fijar «una postura común». En ella, recordó las demandas de España ante el nuevo modelo de financiación, que al menos en esta primera fase de discusión, son coincidentes con las gallegas y las del resto de comunidades autónomas, en el rechazo a un recorte de fondos y la oposición a la «tentación» de recentralizarlos.

«Entendemos que hay otras necesidades ahora mismo en la UE, pero no puede ser a costa de los fondos de cohesión», ha argumentado Rueda, quien ha advertido que, de lo contrario, estos recursos no podrían cumplir con su razón de ser.

También se ha reafirmado en que las comunidades no pueden ser «simples espectadoras de lo que hagan los gobiernos centrales con esos fondos». «Tenemos que estar en su diseño y en su ejecución, es lo que permite que se inviertan bien, sean realmente transformadores y favorezcan la cohesión de Europa», ha insistido.

Ya esta tarde, el presidente de la Xunta ha participado en un debate en el Comité de las Regiones en el que estuvo el comisario de Presupuestos, ante el que destacó la importancia de dotar de más fondos a las ayudas destinadas a dos de los motores de la economía gallega: el campo y el mar.

Ha recordado que Galicia es la primera región pesquera de la Unión Europea y reclama por ello un fondo específico y suficiente para hacer frente a los retos que se le presentan al sector. Del mismo modo, tal y como trasladó ayer al comisario de Agricultura y Alimentación, ha demandado una PAC fuerte, con fondos diferenciados, enfoque regional y menos burocracia.