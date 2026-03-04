Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F

Ya hay fecha y destino para el regreso del rey emérito Juan Carlos de Borbón a España: la próxima semana a Galicia. Y esta vez no se trata de un viaje más de los que realiza a lo largo del año a Sanxenxo para navegar en una regata, sino que es su visita inaugural de 2026 y, sobre todo, la primera vez que pisará España tras la desclasificación de documentos del 23-F, que arrojan luz sobre el papel que jugó en el fallido golpe de Estado de Tejero en 1981.

Debido a ese factor, este primer viaje del monarca estará marcado por un mayor interés mediático y un mayor revuelo político, a diferencia de sus últimas visitas a Galicia, en las que Juan Carlos pasó bastante desapercibido.

Según los documentos del 23-F, como jefe de Estado y máximas autoridades de las fuerzas armadas, Juan Carlos I ordenó a las autoridades civiles y militares adoptar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Además, un documento del Cesid, el nombre de la antigua agencia de inteligencia, confirma su actuación en contra del golpe de Estado al frenar al general Alfonso Armada en su intento de acudir al Palacio de la Zarzuela y ordenar al teniente general Jaime Milans del Bosch, que había sacado los tanques a la calle en Valencia, que depusiera su actitud.

Asimismo, algunos escritos desclasificados documentan campañas destinadas a vincular al monarca con la tentativa golpista con el objetivo de dañar a la Corona.

Juan Carlos I, en diciembre en Galicia / Lavandeira jr

Pendiente de Irán para viajar

En ese contexto es en el que llegará Juan Carlos I a Galicia para participar a mediados de mes en la primera regata de la clase 6M que organiza este año el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra). La primera serie de la Liga Española de 6M será el Trofeo Xacobeo y el emérito pretende acudir a esa cita, han confirmado fuentes próximas al exjefe del Estado.

Sin embargo, el viaje está condicionado ahora por otro factor: la guerra en Irán. El padre de Felipe VI se encuentra en Abu Dabi y actualmente el espacio aéreo está cerrado por el conflicto en Oriente Medio tras la ofensiva iniciada el pasado fin de semana por Estados Unidos e Israel contra Irán, por lo que su primer viaje a Galicia este año dependerá de puedan restablecerse los vuelos la próxima semana.

En Sanxenxo espera alojarse en la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico, que organiza la competición programada para el fin de semana del 14 y 15 de marzo.