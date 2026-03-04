Pontón reclama en Europa más recursos para agricultura y pesca

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha demandado al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Fondos y Reformas, Raffaelle Fitto, más fondos destinados a agricultura y pesca, en un contexto de negociaciones del marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034.

Además, tal y como ha asegurado el Bloque en un comunicado, la líder nacionalista trasladó al comisario —en la reunión que mantuvieron este miércoles por la tarde en Bruselas— otras dos cuestiones: que no se recorte gasto social para incrementar gasto militar y avanzar en la gestión descentralizada de los fondos europeos hacia las comunidades autónomas.

«Y ponemos esto sobre la mesa porque estamos ante una propuesta de la Comisión Europea que propone recortes del 25% en la política agraria común y de hasta un 67% de recorte en los fondos para pesca, lo que sería un mazazo para dos de los sectores productivos más importantes del país», ha aseverado la portavoz nacional del Bloque.