Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Pontón reclama en Europa más recursos para agricultura y pesca

La líder nacionalista trasladó al comisario de Fondos y Reformas que no se recorte gasto social para incrementar gasto militar

Raffaelle Fitto y Ana Pontón, este miércoles en Bruselas.

Raffaelle Fitto y Ana Pontón, este miércoles en Bruselas.

X. A. T.

Santiago

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha demandado al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Fondos y Reformas, Raffaelle Fitto, más fondos destinados a agricultura y pesca, en un contexto de negociaciones del marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034.

Además, tal y como ha asegurado el Bloque en un comunicado, la líder nacionalista trasladó al comisario —en la reunión que mantuvieron este miércoles por la tarde en Bruselas— otras dos cuestiones: que no se recorte gasto social para incrementar gasto militar y avanzar en la gestión descentralizada de los fondos europeos hacia las comunidades autónomas.

Noticias relacionadas y más

«Y ponemos esto sobre la mesa porque estamos ante una propuesta de la Comisión Europea que propone recortes del 25% en la política agraria común y de hasta un 67% de recorte en los fondos para pesca, lo que sería un mazazo para dos de los sectores productivos más importantes del país», ha aseverado la portavoz nacional del Bloque.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta activa la alerta por la llegada de polvo en suspensión a Galicia y recomienda limitar la actividad al aire libre
  2. Una familia gallega atrapada en Dubái sin información ni contacto con la embajada tras la cancelación de su vuelo: «Solo sabemos lo que sale en las redes sociales»
  3. Un paciente se niega a abandonar su habitación en el Hospital de Lugo tres semanas después de recibir el alta médica
  4. Cuatro hospitales públicos gallegos se sitúan en el top 100 de España de 2026
  5. La Xunta triplica las ayudas para reformar pisos vacíos y ponerlos en alquiler en Galicia
  6. Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
  7. Los médicos mantienen la huelga indefinida en Atención Primaria a partir del lunes tras acusar a Sanidade de romper el principio de acuerdo
  8. Pontevedra acumula más de un año de retraso en informes para obras con protección estructural o medioambiental

«La vigilancia era cero»: opositores relatan el caos durante el examen MIR en Santiago

Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': "Puede causar muchos accidentes"

Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': "Puede causar muchos accidentes"

Más de 2.600 solicitudes del Bono Emancípate en dos semanas

Más de 2.600 solicitudes del Bono Emancípate en dos semanas

La Policía Nacional tramitó el pasado año en Galicia 46 denuncias por agresiones al personal sanitario

Pontón reclama en Europa más recursos para agricultura y pesca

Pontón reclama en Europa más recursos para agricultura y pesca

Rueda lleva a Bruselas el rechazo de Galicia a la rebaja de fondos europeos y pide más protagonismo en su gestión para las comunidades autónomas

Una nueva obligación para los propietarios de montes vecinales: gastar más dinero en prevenir los incendios

Una nueva obligación para los propietarios de montes vecinales: gastar más dinero en prevenir los incendios

Gallegos atrapados en Dubái sin información de la embajada: «Desde el hotel escuchamos las explosiones»

Tracking Pixel Contents