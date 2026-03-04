La Policía Nacional tramitó el pasado año en Galicia 46 denuncias por agresiones al personal sanitario

La Policía Nacional ha tramitado durante el año pasado un total de 513 denuncias en toda España por agresiones a personal sanitario, una cifra un 26,35% mayor que en 2024 y que incluye más de un centenar de ataques en los que se empleó violencia física, en el 39,24 % de los casos.

En Galicia, las denuncias presentadas ascendieron a 46, de las que 30 corresponden a la provincia de A Coruña, mientras que en la de Pontevedra se registraron 13 y en la Lugo, 1. No consta ninguna en la de Ourense.

El jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional e interlocutor policial sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, ha ofrecido estos datos en una rueda de prensa en la que ha alertado de que este número de denuncias «no es nada» comparado con la cifra de agresiones que realmente se producen, en torno a 20.000 al año.

«Tenemos un problema, tienen un problema: están siendo agredidos y no están denunciando», ha lamentado Yanguas, quien ha enfatizado que «hay dos tipos de sanitarios: al que han agredido y al que van a agredir».

Del total de denuncias, la mayoría fueron atentados a funcionarios públicos (179), seguidos de amenazas (163), lesiones (110), coacciones (16) y malos tratos sin lesión (12), mientras que la agresión más habitual es la de la intimidación (122), seguida de la violencia física (113) y la violencia psíquica (48).

Durante la campaña del pasado año se llevaron a cabo más de 11.000 intervenciones policiales. Concretamente se realizaron más de 3.500 actuaciones policiales en centros sanitarios y 8.000 en asistencias domiciliarias y se practicaron 138 detenciones por agresiones a profesionales en el ámbito sanitario, según los datos aportados esta mañana.