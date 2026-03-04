Una nueva obligación para los propietarios de montes vecinales: gastar más dinero en prevenir los incendios

Este año ha entrado en vigor una nueva obligación para los propietarios de montes vecinales. La Xunta les exige destinar más dinero a la prevención de los incendios forestales, pues así se estableció al aprobarse la ley de acompañamiento de los presupuestos, que ha incluido una modificación de la Lei de Montes de Galicia de 2012.

Con este cambio, argumenta la Xunta, se trata de «reafirmar la idea de que la prevención de los fuegos es cosa de todos, empezando por los titulares de los terrenos forestales, que cuentan con el apoyo de la Administración».

Y como se trata de la primera vez que se aplica esta obligación, la Consellería do Medio Rural se ha encargado de recordárselo, mediante una carta, a las comunidades de montes en mano común. Tienen que destinar por lo menos el 10% de su cuota de reinversión en trabajos de prevención de incendios y en infraestructuras preventivas.

Las cuotas de reinversión son la parte de los ingresos del monte que la ley deber a destinar a la mejora, protección y gestión del propio monte. «Por lo tanto, es una exigencia legal que sirve para garantizar que el monte se conserve, se gestione de forma sostenible y esté protegido, especialmente frente a los incendios forestales», sostiene Medio Rural.

Con carácter general, las comunidades de montes vecinales en mano común tienen que reinvertir como mínimo el 40% de todos los ingresos que genere el monte anualmente. Con la modificación aprobada para este año, por lo menos el 10% de ese 40% se empleará en materia de prevención.