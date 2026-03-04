Exigencia legal
Una nueva obligación para los propietarios de montes vecinales: gastar más dinero en prevenir los incendios
Con la modificación de la Lei de Montes de Galicia, la Xunta busca que los titulares de terrenos forestales colaboren en la prevención de incendios, destinando un porcentaje de sus ingresos a tal fin
Este año ha entrado en vigor una nueva obligación para los propietarios de montes vecinales. La Xunta les exige destinar más dinero a la prevención de los incendios forestales, pues así se estableció al aprobarse la ley de acompañamiento de los presupuestos, que ha incluido una modificación de la Lei de Montes de Galicia de 2012.
Con este cambio, argumenta la Xunta, se trata de «reafirmar la idea de que la prevención de los fuegos es cosa de todos, empezando por los titulares de los terrenos forestales, que cuentan con el apoyo de la Administración».
Y como se trata de la primera vez que se aplica esta obligación, la Consellería do Medio Rural se ha encargado de recordárselo, mediante una carta, a las comunidades de montes en mano común. Tienen que destinar por lo menos el 10% de su cuota de reinversión en trabajos de prevención de incendios y en infraestructuras preventivas.
Las cuotas de reinversión son la parte de los ingresos del monte que la ley deber a destinar a la mejora, protección y gestión del propio monte. «Por lo tanto, es una exigencia legal que sirve para garantizar que el monte se conserve, se gestione de forma sostenible y esté protegido, especialmente frente a los incendios forestales», sostiene Medio Rural.
Con carácter general, las comunidades de montes vecinales en mano común tienen que reinvertir como mínimo el 40% de todos los ingresos que genere el monte anualmente. Con la modificación aprobada para este año, por lo menos el 10% de ese 40% se empleará en materia de prevención.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta activa la alerta por la llegada de polvo en suspensión a Galicia y recomienda limitar la actividad al aire libre
- Una familia gallega atrapada en Dubái sin información ni contacto con la embajada tras la cancelación de su vuelo: «Solo sabemos lo que sale en las redes sociales»
- Un paciente se niega a abandonar su habitación en el Hospital de Lugo tres semanas después de recibir el alta médica
- Cuatro hospitales públicos gallegos se sitúan en el top 100 de España de 2026
- La Xunta triplica las ayudas para reformar pisos vacíos y ponerlos en alquiler en Galicia
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Los médicos mantienen la huelga indefinida en Atención Primaria a partir del lunes tras acusar a Sanidade de romper el principio de acuerdo
- Pontevedra acumula más de un año de retraso en informes para obras con protección estructural o medioambiental