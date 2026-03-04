Galicia rompe la tendencia descendente de la tuberculosis con ocho casos más

Aunque Galicia rebajó el número total de casos de tuberculosis a casi la mitad en la última década, durante el año 2024, el último analizado por la Consellería de Sanidade, se registraron 311 casos autóctonos (el 5 por ciento recidivas), ocho más que un año antes, y casi cuatro de cada diez fueron detectados por búsqueda activa por parte del personal sanitario antes de que los afectados acudiesen a alguna consulta.

Sanidade advierte que, a pesar de que la tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria, se constata una «infradeclaración notable» que se disparó hasta el 37,3% en 2024 después de mantenerse en ejercicios previos en el entorno del 25-30 por ciento.

El Sergas realizó estudio de contactos en siete de cada diez casos de tuberculosis pulmonar, la localización más frecuente de la infección, y, de los casi 1.500 contactos analizados, más de una cuarta parte estaban infectados y un 1,3%, además, enfermos. Según los datos recopilados en la memoria autonómica, se produjeron una docena de brotes de tuberculosis y tres de cada cuatro fueron detectados en el ámbito familiar.

Para asegurarse la adherencia terapéutica, «de gran importancia» para evaluar la efectividad de las terapias farmacológicas prescritas, el Sergas instauró un tratamiento supervisado en siete cada diez casos. Se recurre a esa vigilancia cuando el incumplimiento es «previsible» o cuando «el fracaso del tratamiento representa un grave impacto en la comunidad».

Perfil de las personas infectadas

La incidencia de la tuberculosis en Galicia es de 15,4 casos por 100.000 habitantes entre los varones frente a los 7,8 entre las mujeres, es decir, casi se duplica entre los hombres. El objetivo de la Xunta es rebajar a menos de 10 casos por cien mil habitantes la incidencia «en los próximos años».

Por lo que respecta a la edad, la mayor afectación se concentra a partir de los 74 años. En cuanto a los factores de riesgo, el tabaquismo fue el preponderante.

Por otro lado, de los 325 casos de los que informa la Xunta para 2024, un total de 14 son importados. Asimismo, la cifra de pacientes nacidos fuera de España va incrementándose.

En lo tocante a la mediana de días de retraso diagnóstico (el valor central de los datos de retrasos registrados) en la tuberculosis pulmonar fue de 48 días, pero en el área sanitaria de Ourense se llegaron a alcanzar los 108.

El Sergas también analiza la presencia de tuberculosis en lo que denomina «colectivos vulnerables», entre los que sitúa a las personas que viven con VIH, entre las que el «riesgo de desarrollar tuberculosis es más alto» que entre la población en general; a las procedentes de países con elevada incidencia de tuberculosis y a los niños. Una docena de casos se diagnosticaron en edad pediátrica.