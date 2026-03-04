Empresas y universidades gallegas captan 815 millones de euros en fondos Next Generation para impulsar el I+D

Las ayudas europeas articuladas tras la pandemia de covid han servido de palanca para acelerar la inversión en I+D, clave para mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento económico. En Galicia, empresas y universidades han logrado captar 815 millones de euros desde que se activaron los fondos Next Generation en 2020. La comunidad gallega es la sexta que ha logrado más recursos mediante su participación en licitaciones y subvenciones, solo por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.

Este es el balance que realiza la Fundación Cotec, una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Para cuantificar los fondos Next Generation que han llegado a la economía real, esta entidad ha analizado el listado de licitaciones y subvenciones publicadas hasta junio de 2025. En el caso de Galicia se han resuelto ya 3.095 millones de euros de ayudas europeas. El 60 por ciento fue gestionado por el Gobierno central (1.763 millones) y el resto se ejecutó desde la Xunta y las entidades locales (1.332 millones de euros).

¿Pero cuántos de estos fondos ejecutados hasta la fecha se han destinado a I+D? En Galicia han sido el 22,6 por ciento del total. Es decir, la Administración central, autonómica y municipal han gastado 700 millones de euros de recursos Next Generation en investigación y digitalización en la comunidad gallega. Esto supone 257 euros per cápita. Según este indicador, la inversión de ayudas europeas en I+D está por debajo de la media nacional que se sitúa en 328 euros.

Recursos europeos captados para I+D. / Hugo Barreiro

Tejido económico

En todo caso, al margen de los fondos que ejecutan las administraciones en Galicia, el informe de la Fundación Cotec analiza la capacidad del tejido económico de cada comunidad para captar los fondos de las distintas convocatorias que lanzan Gobierno, comunidades y corporaciones locales. De hecho, puede haber empresas radicadas en territorio gallego, por ejemplo, que resulten beneficiarias de licitaciones o subvenciones ofertadas a nivel nacional o lanzadas incluso desde gobiernos de otras autonomías. De ahí que la cuantía de recursos captados desde 2020 ascienda a 815 millones de euros a fecha de junio de 2025 —un año antes la cifra de ayudas que habían logrado atraer se situaba en 692 millones—.

De estos 815 millones de fondos europeos, siete de cada diez fueron a parar a empresas. Y han sido las microempresas y las pymes las más beneficiadas, pues acaparan la mitad del importe adjudicado al tejido empresarial gallego. Las grandes firmas recibieron el 26 por ciento y las medianas el 18,5 por ciento.

Pero además del sector empresarial, están las universidades y centros tecnológicos que consiguieron captar el 14 por ciento (unos 111 millones de euros), mientras que fundaciones y asociaciones resultaron beneficiarias del 11,1 por ciento de los fondos y solo un 3,1 por ciento de la cuantía fue para personas físicas y autónomos.

En total, el tejido económico gallego captó el 4,2 por ciento de todos los fondos Next Generation en España. Aunque parece poco, hay que tener en cuenta que Madrid, donde se concentran las principales empresas españolas, acaparó casi la mitad de los recursos, seguida de Cataluña, que obtuvo el 15 por ciento, Andalucía (7,1 por ciento), Comunidad Valenciana (5,6 por ciento) y País Vasco (5,2 por ciento).

¿Y a qué se destinaron los fondos para I+D en Galicia? La Fundación Cotec pone ejemplos de las licitaciones más importantes lanzadas por las administraciones. Así, solo para el suministro e instalación de paneles interactivos en los colegios se invirtieron 27,4 millones de euros, otros 9,6 millones fueron para ordenadores portátiles en el marco del proyecto Abalar-Edixgal y otros 7,6 millones para la capacitación digital de la sociedad.