Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': "Puede causar muchos accidentes"

La propuesta de la Consellería de Medio Ambiente de autorizar en Galicia nuevas modalidades de caza para el jabalí de cara a la próxima temporada está generando preocupación en el colectivo cinegético. Pese a que por ahora no hay nada fijo y tan solo fue una idea expuesta en los comités provinciales de caza, la Asociación de Tecores de Galicia (Unitega) acaba de mover ficha: la presentación de un escrito en el registro dirigido a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, para exigir claridad jurídica de la medida.

Los tecores (terrenos de caza cinegéticamente ordenados) están preocupados porque, de entrar en vigor la modalidad de caza en mano para el jabalí en la temporada 2026-2027, podría afectar a sus arcas. "El peligro se da si, durante esa acción de caza, se produce un accidente de tráfico", explican en un escrito. Según el Real Decreto legislativo 6/2015 (ley de tráfico), el tecor es el responsable de los daños del accidente si el siniestro "deriva de una acción colectiva de caza mayor". Es decir, si se demuestra que el jabalí estaba escapando de una batida o si fue la presión de los cazadores la que lo desplazó y lo hizo irrumpir en la carretera.

"Si la Xunta no define claramente esta nueva modalidad, los juzgados podrían interpretar que dos o más cazadores actuando en mano ya constituyen una acción colectiva", lo que equipararía la responsabilidad de esta caza a la de una batida o una montería, donde participan hasta una treintena de personas. "Las condenas judiciales provocarían un aumento inasumible del coste de los seguros por la alta siniestralidad", lo que abocaría a la "extinción" de muchos tecores en Galicia, denuncia Unitega.

Definir bien la responsabilidad

Ante esta realidad, Unitega no quiere permitir que los tecores asuman "riesgos a ciegas", especialmente los económicos. Por eso exigen a la Xunta "que se moje y responda si la modalidad de caza en mano sobre el jabalí tiene la consideración legal y técnica de acción de caza colectiva de caza mayor a los efectos de responsabilidad". "Necesitamos conocer esta respuesta" antes de dedidir si autorizan o no las modalidades en su plan anual, dicen, amenazando incluso con acudir a la Valedora do Pobo.

Balas usadas para la caza del jabalí / J. Galindo

Un riesgo añadido: la seguridad

Pero la problemática va más allá. Las batidas habituales del jabalí en Galicia cuentan con entre 8 y 30 cazadores, pero con una organización sobre el terreno que permite saber donde está cada persona en cada momento, lo que constituye una importante garantía de seguridad.

"En una batida los organizadores incidimos mucho en la seguridad de las personas y los perros", explica Luis García Bello, cazador de Santiago y presidente de Aproca Noroeste, la Asociación de Propietarios Rurais, Produtores de Caza e Conservadores do Medio Natural. "Por eso, perimetralmente cada cazador sabe dónde están sus compañeros y hacia dónde pueden disparar". Y a mayores, añade, "el jefe de la batida tiene que reconocer el terreno por si hubiese alguien en la zona".

Introducir la caza en mano o al salto, que es casi individual, rompería todo ese esquema de seguridad. En ambas modalidades pueden ir un par de cazadores, o tres o cuatro, con o sin perros, en busca de jabalí (en mano) o esperando que salga de golpe al coincidir con él (al salto). "La mayoría de cazadores ya mostraron su rechazo a la Xunta por los problemas de inseguridad que supondría", ya que "podría causar muchos accidentes" en una actividad que, estadísticamente, es hoy muy segura.

Noticias relacionadas

Cazadores por el monte sin ubicación controlada y disparando con bala, una munición que puede recorrer mucha distancia (más de un kilómetro) con capacidad de matar, incluso tras un rebote fortuito, es algo que ni el propio colectivo de cazadores gallego parece dispuesto a asumir.