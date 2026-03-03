La Xunta amplía el uso de jaulas-trampa al rural y monte ante la elevada presencia de jabalíes y el riesgo de peste porcina

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático asume que Galicia atraviesa una situación «excepcional» por la elevada presencia de jabalí y por el riesgo sanitario asociado a la peste porcina africana (PPA). El departamento autonómico admite que el escenario «requiere de medidas adicionais» y avanza que ya se están activando cambios operativos sobre el terreno, además de continuas reuniones con sectores implicados o el Consello Galego de Colexios Veterinarios.

Entre las medidas que ya confirma la Xunta figura la ampliación del uso de «jaulas-trampa» a zonas rurales y de monte, y no únicamente a entornos urbanos y periurbanos, donde esta herramienta se había utilizado con más frecuencia. La extensión busca aumentar la capacidad de captura allí donde el conflicto se concentra en cultivos, explotaciones y corredores de fauna, una línea que conecta con las propuestas defendidas por el sindicato agrario.

Además se comprometió a a evaluar la última propuesta de Unións Agrarias, que viene reclamando un giro en la estrategia, con más herramientas más allá de la caza social tradicional, incluyendo la posibilidad de recurrir a métodos de control profesionalizados mediante empresas especializadas que actúen de forma planificada y continuada en puntos críticos, especialmente ante el riesgo de entrada de la PPA, para la que el jabalí actúa como vector clave. Analizarán en profundidad «la viabilidad y compatibilidad con las medidas ya existentes y previstas», indicaron fuentes de Medio Ambiente a FARO.

El movimiento de la Xunta también se entiende en el marco de los contactos con organizaciones afectadas. La Consellería mantuvo una reunión con la Asociación de Criadores de Raza Porcina Celta (Asoporcel) para evaluar «fórmulas» con las que reforzar el control del jabalí y evitar daños en este tipo de explotaciones que habitualmente trabajan en extensivo, planteando incluso medidas específicas como la instalación de jaulas-trampa en granjas o fincas donde se constate presencia reiterada y no haya alternativas eficaces.

En paralelo, Medio Ambiente reivindica que el diálogo con el sector ha sido constante y continuará siéndolo, comprometiéndose a escuchar aportaciones y a estudiar su encaje con las medidas ya existentes y previstas. El intercambio llega, además, con la Administración autonómica manteniendo líneas de apoyo para compensar daños en cultivos, un reconocimiento indirecto de que la problemática del jabalí dejó hace tiempo de ser solo cinegética para convertirse en agraria, ambiental y de convivencia en el territorio.

La problemática, en datos

En 2025 se registraron 4.080 accidentes con jabalí, «más de 10 al día», con 71 víctimas con daños personales y un coste económico cercano a seis millones de euros en indemnizaciones, según las cifras expuestas por los sindicatos agrarios. En agricultura, los avisos por daños pasaron de 3.022 en la campaña 2018-2019 a 4.600 el último año citado.

La Xunta dedica, siempre según UUAA, unos 4 millones anuales a paliar daños y 250.000 euros a prevención, pero el sindicato sitúa el coste real en el entorno de 12 millones, y eleva a 15 millones los daños en explotaciones agroganaderas.