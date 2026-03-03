Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza a EspañaDenuncia Okupación VigoDerrumbe pasarela SantanderProhibidas las mascotasHospitales Públicos GallegosSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Los nombres de los aprobados en la PAU ya no serán públicos

Se dejarán de remitir a los medios de comunicación por la ley de protección de datos

Jóvenes en la selectividad.

Jóvenes en la selectividad. / Carlos Luján

R. S. C.

Santiago

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) anunció este martes que, a partir de este mes de junio, dejará de remitir a los medios de comunicación los listados nominales de las personas que superen la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) por la ley de protección de datos.

Según informó la institución a los medios de comunicación, en sustitución de los nombres y apellidos, la Comisión Interuniversitaria de Galicia se limitará a proporcionar estadísticas globales que incluirán los porcentajes de alumnado que haya superado las pruebas.

Noticias relacionadas

Esta medida supone un cambio significativo, ya que el envío de estos listados se venía realizando de forma ininterrumpida desde la constitución de la CiUG en el año 1992.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se acabó la estabilización extraordinaria de plazas en la Xunta: sacar nuevas convocatorias exigirá una ley
  2. La Xunta activa la alerta por la llegada de polvo en suspensión a Galicia y recomienda limitar la actividad al aire libre
  3. Una familia gallega atrapada en Dubái sin información ni contacto con la embajada tras la cancelación de su vuelo: «Solo sabemos lo que sale en las redes sociales»
  4. Un paciente se niega a abandonar su habitación en el Hospital de Lugo tres semanas después de recibir el alta médica
  5. La Xunta triplica las ayudas para reformar pisos vacíos y ponerlos en alquiler en Galicia
  6. Convocadas las oposiciones de Educación en Galicia: 1.600 plazas, fechas clave y distribución por especialidad
  7. Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
  8. Los médicos mantienen la huelga indefinida en Atención Primaria a partir del lunes tras acusar a Sanidade de romper el principio de acuerdo

Los nombres de los aprobados en la Selectividad ya no serán públicos

Los nombres de los aprobados en la Selectividad ya no serán públicos

Europa se compromete a reforzar las inspecciones tras la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur

Europa se compromete a reforzar las inspecciones tras la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur

El BNG denuncia que el PP presionó para que el comisario europeo de Agricultura cancelase su reunión con Ana Pontón

El BNG denuncia que el PP presionó para que el comisario europeo de Agricultura cancelase su reunión con Ana Pontón

El Gobierno ve una posible invasión de competencias de la Xunta en la ley del Deporte

El Gobierno ve una posible invasión de competencias de la Xunta en la ley del Deporte

El PP vetará al candidato a adjunto de la Valedora do Pobo propuesto por el BNG

El PP vetará al candidato a adjunto de la Valedora do Pobo propuesto por el BNG

La Xunta amplía el uso de jaulas-trampa al rural y monte ante la elevada presencia de jabalíes y el riesgo de peste porcina

La Xunta amplía el uso de jaulas-trampa al rural y monte ante la elevada presencia de jabalíes y el riesgo de peste porcina

Cuatro hospitales públicos gallegos se sitúan en el top 100 de España de 2026

Cuatro hospitales públicos gallegos se sitúan en el top 100 de España de 2026

Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo

Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
Tracking Pixel Contents