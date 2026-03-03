Los nombres de los aprobados en la PAU ya no serán públicos

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) anunció este martes que, a partir de este mes de junio, dejará de remitir a los medios de comunicación los listados nominales de las personas que superen la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) por la ley de protección de datos.

Según informó la institución a los medios de comunicación, en sustitución de los nombres y apellidos, la Comisión Interuniversitaria de Galicia se limitará a proporcionar estadísticas globales que incluirán los porcentajes de alumnado que haya superado las pruebas.

Esta medida supone un cambio significativo, ya que el envío de estos listados se venía realizando de forma ininterrumpida desde la constitución de la CiUG en el año 1992.