El Gobierno ve una posible invasión de competencias de la Xunta en la ley del Deporte

El Gobierno ha comunicado a la Xunta que próximamente la convocará a una reunión de la comisión bilateral para analizar una posible vulneración de competencias estatales en la ley del Deporte de Galicia aprobada a finales de 2025.

En esa ley se incluyó la posibilidad de que la Xunta se personase, de acuerdo con la víctima, en los procesos judiciales que derivasen de actos de violencia en el deporte; de modo similar a lo que el Gobierno gallego lleva haciendo desde 2013 en casos de violencia de género.

Por este mismo motivo el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha considerado que es «asombroso» que el Gobierno vea una posible invasión de competencias en esta cuestión cuando la Xunta ya lleva haciendo algo similar en otros ámbitos desde hace más de una década y no hubo el mayor problema.

Según Calvo, la Xunta acudirá a la reunión, que aún está pendiente de ser convocada previa publicación en el DOG y en el BOE, con el «mayor ánimo de acuerdo» para explicar sus razones.

Galicia, «objetivo político» de Pedro Sánchez

«Parece que tras recurrir la ley del Litoral, de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional contra aspectos de la normativa autonómica de dependencia y de los eólicos que Galicia se ha convertido en un objetivo político para Pedro Sánchez, que intenta por todos los medios que el desarrollo de nuestras competencias y normativas no sea así», ha señalado Calvo en declaraciones a los medios en la sede administrativa de la Xunta.

El conselleiro ha recordado que en casos de violencia en el deporte se inicia un expediente administrativo y cuando el tema se lleva los juzgados se paraliza la vía administrativa hasta que haya una resolución judicial.

Y ese es el motivo, además de que la Xunta ya lo hacía en el ámbito de la violencia de género, de que el Gobierno gallego incluyese esta posibilidad en la ley del Deporte aprobada en diciembre pasado.

Noticias relacionadas

«Si fuese (únicamente) en este caso, con una explicación, dado que ya que lo hacemos en otro ámbito, estaría claro. Pero como venimos de varios recursos ante el TC pues todo parece indicar que se trata de una estrategia de Pedro Sánchez. No creo que a ninguna comunidad autónoma se le haya recurrido tanta normativa como a Galicia en los últimos dos años», ha concluido.