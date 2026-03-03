Galicia es la comunidad en la que más cae la matrícula de Religión en Primaria

En el curso 2019-2020, cuando la pandemia hizo su irrupción, casi dos terceras partes (un 63%) del alumnado de Primaria estaban matriculados en la asignatura de Religión en Galicia. Los últimos datos del Ministerio de Educación muestran que en la comunidad han ido menguando los inscritos, hasta quedarse con un 14 por ciento menos. De hecho, Galicia es la autonomía que más escolares, en proporción, ha perdido desde entonces en esa etapa. En el conjunto estatal, fueron casi uno de cada diez alumnos los que se quedaron por el camino.

De forma proporcional, los niños que no la cursan se sitúan, con datos de 2023-2024, los más recientes, en un 45,7%, casi nueve puntos porcentuales más que en 2019-2020. La media gallega de quienes optan por la alternativa, en la actualidad el llamado Proyecto competencial, se ubica, además, ligeramente por encima de la cifra estatal, donde dice no a la asignatura un 43,6% del alumnado. El retroceso se nota más en los centros públicos: si la caída general en Primaria es de un 14%, en los centros de titularidad no privada sube hasta el entorno del 18 por ciento.

Una opción que sigue siendo mayoritaria

Con todo, la Religión es la opción mayoritaria en esa etapa inicial, por poco, al acaparar un 54,3 por ciento de la matrícula, y lo propio sucede en la ESO, en donde el porcentaje es superior y llega al 58 por ciento y el retroceso con respecto a un lustro atrás es más moderado, inferior a tres puntos porcentuales.

El descenso del último lustro no es un hecho aislado. Ya antes de que la Lomloe estuviera en vigor la matrícula de Religión iba en descenso. En la década de 2009 a 2019, Religión había restado un 14% de alumnado teniendo en cuenta las cifras desde Primaria hasta el Bachillerato.