Europa se compromete a reforzar las inspecciones tras la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur

Europa se compromete a reforzar las inspecciones para asegurar que la entrada en vigor de forma provisional del acuerdo con Mercosur no genere una situación de competencia desleal con los productos gallegos. Así lo ha trasladado este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de su encuentro con el comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Cristophe Hansen, que, según ha indicado el mandatario autonómico, ya tenía previsto reforzar los controles tanto en los países de origen como en las fronteras de la Unión Europea. En todo caso, el comisario también le ha trasladado aa Rueda que esta es una labor de los estados miembros, por lo que debe haber un "compromiso de todas las administraciones", en referencia al Gobierno central, que tiene las competencias en aduanas.

En esta línea, Rueda recordó que a finales de enero la Xunta ya acordó poner en marcha una serie de medidas para " dar certezas y estabilidad al sector agrícola", de forma que se pudiese garantizar que todos los productos agroalimentarios que entren en la comunidad cumplen con los mismos requisitos que los elaborados aquí. "Una vez que Mercosur entra en vigor, aunque sea de forma provisional, tenemos que prepararnos para que no suponga ningún perjuicio, y si se se produce, que se reaccione inmediatamente", ha expuesto el presidente autonómico, que, a su vez, destacó la necesidad de "aprovechar las oportunidades desde el punto de vista de la exportación, que a Galicia, con la enorme calidad de sus productos agrarios, le puede suponer".

Pero el acuerdo con Mercosur no fue el único tema que el presidente gallego quiso abordar con Hansen, a quien le insistió en la necesidad de mantener los fondos de la Política Agraria Común (PAC), imprescindibles para seguir dotando de servicios al rural, garantizando el relevo generacional y la modernización de las explotaciones. Al respecto, celebró que el comisario le indicase que se van a mantener "alrededor del 95% de los fondos que recibió España de la PAC y de los fondos agrarios de la UE en el período que ahora termina". Según ha explicado, el 5% restante se está "negociando a través de diversas fórmulas", mostrándose esperanzado de que "cuando menos, las cantidades sean similares". Lo contrario, aseveró, sería "muy perjudicial", pero, en lo que al montante económico se refiere, él dijo irse "muy tranquilo".

Sobre esta cuestión, esgrimió "la necesidad de no cambiar el sistema de gestión" por regiones, asegurando que en el caso de España, dejarlo en manos del Estado no sería "eficaz", como "acabamos de ver con los fondos Next Generation", afeando que la ejecución que se ha hecho desde las comunidades es prácticamente del 100% mientras que la del Gobierno central es "muy mejorable": "No creo que lo que se quede sin ejecutar baje del 30%", lamentó.

Finalmente, reclamó que la nueva PAC no beneficie a las grandes extensiones o latifundios, "propios de ciertos territorios del sur de España, y no del norte". "Todas las comunidades del norte nos hemos unido diciendo que se tenga en cuenta la forma de trabajar en la agricultura y la forma de vivir de nuestras regiones, donde las parcelas y las explotaciones son más pequeñas, pero no por ello menos rentables", esgrimió. Todas ellas cuestiones que la Xunta ya ha trasladado al Ministerio de Agricultura para que se lo transmitiese al comisario, si bien "poder decirlo directamente y responder a sus dudas" es mucho más útil. "Y si visita Galicia muchísimo más", zanjó, en referencia a la invitación que este mismo martes le hizo a Hansen para conocer los efectos positivos de los fondos europeos y que, en principio, aceptó.