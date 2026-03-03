Sus señorías se dejan seducir por la IA

En los 'coles', y hasta en los campus, el uso de la inteligencia artificial (IA) es muy elevado. Pero la IA no solo se ha instalado en la enseñanza, sino que ha extendido sus tentáculos a numerosos ámbitos en Galicia, incluido el parlamentario, donde el uso sería «generalizado», aunque en porcentajes reducidos y bajo el «control» humano.

Una investigación «pionera» realizada por la Universidade de Vigo «evidencia» que los diputados gallegos se han dejado seducir por las virtudes de ChatGPT, aunque tampoco ocultan sus recelos y reconocen que necesitan más formación para sacarle rendimiento a la IA generativa. Además, el análisis no detecta un «uso perverso» de la IA, sino «racional e inteligente», como instrumento de «apoyo y asistencia» a la labor parlamentaria.

Son algunas de las conclusiones y reflexiones que aparecen en el artículo «Desinformación e inteligencia artificial en el discurso político: uso de IA generativa en el Parlamento de Galicia», firmado por investigadores de la UVigo y publicado en la revista «Universitas-XXI Revista de Ciencias Sociales y Humanas».

Un uso «regular», pero bajo «control» humano

El trabajo parte de un cuestionario dirigido a todos los diputados de los partidos con representación en el hemiciclo y del análisis, mediante IA, de «todas» las iniciativas escritas de junio del pasado año en la Cámara para dilucidar en qué grado se confeccionaron con apoyo de inteligencia artificial y calcular el nivel de «desinformación» presente. Este último examen concluyó con el dictamen de ChatGPT de que «ninguno» de los textos «contiene desinformación grave o deliberada». Sí se percibe un «sesgo político claro», «natural» en contextos parlamentarios, pero «dentro de los márgenes de discurso legítimo y verificado».

En lo relativo al cuestionario, que solo cumplimentaron un 16% de los diputados, no se detectan diferencias «significativas» en el uso de IA generativa por sexo o edad o «desde el punto de vista ideológico». Un tercio de los diputados afirma no recurrir a la IA nunca en su labor profesional, pero los dos tercios restantes lo hacen «con regularidad», y la mayoría varias veces al mes. Lo más habitual es ChatGPT, una herramienta que, por poner un ejemplo, el diputado del BNG Daniel Castro ha llegado a citar.

Para qué sirve la IA en la Cámara

La IA sirve para todo, «desde la elaboración de proposiciones, la preparación de intervenciones orales y la generación de contenidos para redes sociales (incluidos memes), hasta la formulación de réplicas in situ durante los debates o la preparación de intervenciones en medios de comunicación». Aun así, hay tres peros que frenan a sus señorías: «el temor a la fiabilidad de los resultados», razones «morales o éticas» o la «inseguridad» por la falta de formación sobre su manejo. De hecho, el 75% de los parlamentarios no ha recibido «nunca» ese tipo de enseñanza y un 92% reclama solventar esa carencia (una tarea que debería recaer, a juicio del artículo, en la universidad).

Los resultados y conclusiones del estudio «evidencian» asimismo que el uso «generalizado» de la IA en la Cámara gallega se da en «porcentajes bajos y con unos límites éticos que consisten en recurrir a ella únicamente como base de un trabajo que cuenta con un control y una aportación fundamentalmente humana». Es decir, los documentos serían «perfeccionados y acabados siempre» por personas.

Pese a las limitaciones por el carácter «exploratorio» del trabajo y su «representatividad», se «entiende» que los grupos políticos del PP, BNG, PSdeG y Grupo Mixto utilizan la nueva tecnología «de forma regular como base para la elaboración de textos» y «diversas tareas administrativas».

Un marco institucional «robusto»

Los diputados gallegos no serían los únicos en emplear la IA para asistir a sus tareas. Según el artículo, firmado por Iván Puentes, Ana Belén Fernández y Montse Vázquez, más de 20 parlamentos en todo el mundo «investigan o están implementando el uso de IA con fines de asistencia parlamentaria», desde la generación de textos al análisis automatizado de discursos o transcripciones e incluso el apoyo a consultas ciudadanas.

En todo caso, los autores del trabajo consideran que Galicia cuenta con un marco institucional «robusto» y está preparada para «exigir transparencia» en las comunicaciones públicas generadas mediante IA, incluyendo las que proceden del Parlamento de Galicia, gracias a la ley para el desarrollo e impulso de la inteligencia artificial en Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia hace diez meses.

Además, el estudio alude a campañas como AulaCheck, realizada entre la Xunta y la Fundación Española para la cienia y Tecnología (Fecyt), que «demostraría implícitamente una preocupación o sensibilización por combatir bulos» usando la IA y por promover el «espíritu crítico» entre el estudiantado.