Cuatro hospitales públicos gallegos se sitúan en el top 100 de España de 2026

Cuatro hospitales públicos gallegos figuran en el top 100 del país de este año, según revela el informe publicado recientemente por Newsweek y Statista. Se trata de los complejos universitarios de A Coruña (puesto 27), Santiago (38), Vigo (72) y Ferrol (99), que entran en el ranking en base a criterios como indicadores de calidad, seguridad del paciente, resultados clínicos, calidad asistencial, y encuestas tanto a profesionales como pacientes.

En todo caso, ningún hospital de la comunidad entra en el top 100 mundial, que en total ha analizado más de 2.500 hospitales públicos y privados de 32 países. Sí logra, no obstante, un reconocimiento internacional el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) sí que ha conseguid un puesto en la lista de los hospitales especializados mejor valorados del mundo de este año, el número 122 en la especialización en cirugía cardiovascular.

Cabe mencionar que, en comparación con el año pasado, la comunidad gallega ha perdido peso en el ranking: mientras que en 2025 había siete hospitales en el top 100 español, este año son solo cuatro, y los que se mantienen lo hacen con puestos menores —esto, en todo caso, puede deberse a múltiples factores, como cambios metodológicos, variaciones en las encuestas o escalada de puestos de otros hospitales, y no tiene porqué estar relacionado con una bajada en la calidad asistentencial—. Así, salende la lista el hospital privado de Ferrol Juan Cardona, que ocupaba el puesto 97; así como los complejos hospitalarios universitarios de Lugo (99) y Ourense (100).

En cuanto al ámbito nacional, el podio se lo lleva Madrid, con el Hospital Universitario de La Paz en el primer puesto, seguido del 12 de Octubre y el Gregorio Marañón. Estos son, precisamente, los hospitales españoles mejor valorados a nivel internacional, lista en la que ocupan los puestos 42, 50 y 68.