La Xunta busca agilizar la homologación de títulos de los becarios de máster retornados

Las universidades gallegas apuestan por la internacionalización como una vía para ganar alumnado. Muchos de esos estudiantes llegan a través del programa BEME (Bolsas Excelencia Mocidade Exterior), que la Xunta convoca entre las personas gallegas que residan en el extranjero y tengan una titulación universitaria de grado o equivalente para cursar un máster en una universidad pública gallega. Para esos beneficiarios, 250 en cada convocatoria, la Xunta busca una vía «específica» de homologación de títulos para «garantizar su acceso a puestos de trabajo acordes a su formación».

«Avanzar» en ese objetivo fue uno de los puntos abordados durante la reunión por videoconferencia que los conselleiros de Educación, Román Rodríguez, y Emprego, José González, junto a los tres rectores de las universidades gallegas y los secretarios xerais de Universidades y da Emigración, mantuvieron este lunes en Santiago con el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Francisco García.

Según un comunicado de la Xunta, los representantes autonómicos recalcaron la «necesidad» de fijar un procedimiento ágil, coordinado entre Xunta, universidades gallegas y Ministerio, que, «dentro del modelo propio de atracción planificada de talento que defiende Galicia, pueda acabar beneficiando a cualquier persona extranjera con residencia legal que precise homologación formativa para ejercer». De hecho, la Xunta advierte que «muchas personas» tardan incluso «entre tres y cinco años» en ver reconocida su formación a pesar de que el paso es «imprescindible» para trabajar en ámbitos «estratégicos» y propone crear una unidad específica para abordar «casos prioritarios».