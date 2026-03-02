La Xunta agiliza la toma de posesión de 260 brigadistas y vigilantes para la campaña contra incendios forestales en Galicia

Galicia todavía está encharcada después de la última cadena de borrascas que sufrió en enero y febrero, pero en algunas zonas empiezan a registrarse ya los primeros incendios forestales. La Xunta quiere estar preparada para la próxima campaña de alto riesgo, sobre todo después de la catastrófica ola incendiaria del verano pasado. Por esta razón, ha dado orden de agilizar la toma de posesión de casi 260 brigadistas, vigilantes y emisoristas que resultaron adjudicatarios de plaza en las oposiciones.

Así, según recoge este lunes el Diario Oficial de Galicia, se declara «la aplicación de la tramitación de urgencia» a los procesos selectivos convocados a finales de 2022 y que ya están resueltos, pero pendientes de que los adjudicatarios tomen posesión de la plaza. Aunque normalmente se da un plazo de un mes para tomar posesión, la Consellería de Facenda lo reduce ahora a solo quince días.

De esta manera, se garantiza tener la plantilla completa cuando arranque el periodo de riesgo de incendios. Y es que, en ocasiones, los adjudicatarios de las plazas, pese a haber superado la oposición, no llegan a tomar posesión del puesto y este queda vacante, en espera de que se apruebe un nuevo nombramiento. De hecho, el Diario Oficial de Galicia de este lunes recoge que un total de 13 puestos de bombero forestal han quedado sin cubrir porque las personas que aprobaron el proceso selectivo no tomaron posesión en el plazo señalado.

Demoras

El problema es que las oposiciones para cubrir plazas en las administraciones públicas se alargan durante años. Tanto es así, que la Xunta quiere reformar los procesos selectivos para acortar los plazos. En el caso del personal del servicio de extinción, la orden para agilizar la toma de posesión afecta a unas OPEs convocadas a finales de 2022, es decir, hace más de tres años.

Fueron plazas convocadas mediante procesos extraordinarios de estabilización, a los que obliga la Ley 20/2021 de Medidas para Reducir la Temporalidad en el Empleo Público. Se incluían 54 puestos de vigilante fijo, 68 de emisorista, 90 de bombero forestal y 55 de bombero conductor.

El pasado año cuando estalló la ola de incendios, que arrasó más de 100.000 hectáreas, había vacantes sin cubrir en la plantilla del servicio de extinción de incendios. El PSdeG calculaba que eran unas 200. De hecho, la Consellería de Medio Rural tuvo que realizar varios llamamientos de urgencia para cubrir estos puestos mediante contrataciones temporales.

Y pese a que todavía estamos en invierno ya se han registrado los primeros fuegos forestales. A finales de febrero hubo un incendio que quemó 15 hectáreas en Navia de Suarna. Y en la cara portuguesa del parque de O Xurés, en la llamada raia seca ourensana, hubo pequeños focos los mismos días.