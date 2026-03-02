Un ingeniero gallego explica la tecnología española detrás de la defensa de Emiratos: «El sistema que tienen es de los mejores del mundo»

Miguel (nombre ficticio), es un ingeniero gallego y murciano que ha trabajado durante los últimos años en sistemas de autoprotección de aeronaves, teniendo como cliente principal a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los países en los que ahora mismo hay 30.000 españoles atrapados, según confirmaba ayer domingo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Desde que el pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaran una gran ofensiva militar contra Irán, el país persa respondió con ataques a distintos países de la región en lo que parece un intento de prolongar el conflicto e implicar al máximo número de países posible en la contienda. Aunque estos ataques provocaron momentos de tensión durante la noche del sábado, muchos de los gallegos con los que hemos podido contactar en FARO DE VIGO coinciden en la tranquilidad de la población local y algunos turistas ante esta situación.

Miguel explica por qué esa tranquilidad está más que justificada y qué papal tiene la tecnología española en la seguridad de emiratís y turistas durante los últimos días.

A grandes rasgos, ¿en qué consistía tu trabajo en relación a las defensas de los EAU?

He trabajado en proyectos relacionados con sistemas de autoprotección de aeronaves, orientados a incrementar la supervivencia de plataformas aéreas en entornos hostiles. Mi labor se centraba en dotar a tripulaciones de aviones —caza y ataque, transporte logístico o patrulla marítima— y helicópteros de la capacidad de detectar amenazas en tiempo real, tanto aéreas como terrestres. Estas amenazas incluyen, por ejemplo, baterías de misiles con guiado radar, infrarrojo o ultravioleta.

Los sistemas en los que trabajaba identifican y clasifican la amenaza, determinan su posición relativa y alertan inmediatamente a la tripulación mediante indicaciones visuales y acústicas. Esta información permite a los pilotos tomar decisiones tácticas en segundos y activar las medidas de respuesta más adecuadas. Las contramedidas pueden incluir: sistemas electroópticos, capaces de interferir o degradar el guiado del misil; ataques electrónicos, elementos pasivos o señuelos activos, que desvían la amenaza lejos de la plataforma protegida.

En conjunto, estos sistemas combinan detección, procesamiento en tiempo real, fusión de sensores y respuesta automática o asistida, con el objetivo de garantizar la máxima supervivencia de la aeronave y su tripulación en escenarios de alta amenaza.

Sabemos que hay tecnología española en las defensas emiratís, ¿qué papel juega esta tecnología en lo que estamos viendo estos días?

Las empresas españolan han exportado a Emiratos principalmente radares 3D de largo alcance —conocidos como Familia Lanza—, en particular estos radares se emplean en la defensa aérea nacional, la integración en redes IADS (Integrated Air Defence System) y generación de Recognized Air Picture (RAP). EAU opera una arquitectura mixta (EE. UU., Francia, etc.) y los radares españoles se integran como sensores dentro de esa red.

También se ha proveído de radares navales. No es un «sistema español completo» de defensa naval, pero sí participación tecnológica en la cadena de detección. Además, se incluyen sistemas de mando y control.

¿Cómo funciona el sistema de defensa de Emiratos?

El sistema antiaéreo emiratí es uno de los más avanzados del mundo. Está estructurado en forma de capas (como si fueran circunferencias alrededor del país). Hay una serie de radares, dispersos por el territorio. Algunos son de largo alcance (alerta temprana) y otros de corto alcance. Todos están conectados en una red donde cada uno comunica las amenazas detectadas, de tal forma que desde centros de control se pueden fusionar las amenazas, priorizarlas y asignar qué lanzador de misiles va a intentar derribar la amenaza.

Una vez que un misil o dron entra en la capa más lejana, los sistemas de alerta temprana los detectan y automáticamente se encienden sistemas más precisos (así se evita tenerlos todo el rato gastando recursos.) Se desencadenan lanzamientos de misiles para intentar derribarlos (hard kill). Si consiguen alcanzar el objetivo, se reasigna la amenaza a otros lanzadores. De esta forma, para que un misil enemigo llegue a lograr impactar contra su objetivo, ha debido conseguir traspasar varios «filtros».

Basándonos en el tipo de ataques que está lanzando Irán en los países del Golfo, ¿están seguros los españoles que se encuentran allí ahora mismo? ¿Corren peligro si la situación sigue escalando?

A grandes rasgos, sí que están seguros por la existencia de este sistema tan avanzado. Todos los sistemas de defensa tienen sus limitaciones debido a que no hay infinitos radares de detección, así como las baterías de misiles que intentan derribar a las amenazas enemigas. Por la tecnología de los misiles enemigos, que son en muchos casos de tipo balístico, por la velocidad a la que van, derribarlos es extremadamente complicado (pero para esto están preparados los sistemas). Siempre existe la posibilidad de que alguno se pueda colar.

¿Tienes algún compañero presente en la zona en estos momentos? ¿Qué te transmiten desde allí?

Sí, tengo un amigo cercano en EAU y me escribe lo siguiente: «Pues entre comillas relativa calma, la gente está haciendo vida más o menos normal sin intentar estar mucho en exteriores, pero casi todo funciona con normalidad, y como que da la sensación de que el gobierno lo tiene todo bajo control porque el sistema que tienen para interceptar es de los mejores del mundo. Lo que hay que tener cuidado sobre todo es porque cuando los interceptan cae los trozos de metralla. Esta noche (madrugada del domingo al lunes) pareció ser algo más tranquila que las anteriores que fue cuando enviaron el mensaje de alerta por misiles, pero la gente está bastante tranquila».