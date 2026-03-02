La Fiscalía Provincial de Lugo interpone una querella contra José Tomé: considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de acoso sexual o de abuso en el ejercicio de la función pública

La Fiscalía Provincial de Lugo ha interpuesto una querella contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, tras recibir una denuncia particular «por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025». El regidor se mostró «satisfecho» porque asegura que «ahora sí podrá defenderse».

El escándalo saltó a principios del pasado mes de diciembre cuando se destapó la existencia de una denuncia en el canal interno del PSOE en la que una mujer acusaba a Tomé de acoso sexual. Presuntamente, le habría ofrecido un puesto de trabajo «a cambio de favores sexuales» y le habría enviado mensajes obscenos y subidos de tono. Esto forzó al entonces presidente de la Diputación de Lugo a abandonar su cargo en la corporación provincial, así como la secretaría del partido en Lugo. Sin embargo, mantiene aún la Alcaldía de Monforte y retiene también su acta de diputado como «no adscrito».

El Ministerio Fiscal apunta que «los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública».

De este modo, la Fiscalía considera que los hechos «están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal y la interposición de la querella».

Tomé defiende su inocencia

Tomé se mostró satisfecho porque «ahora sí» podrá defenderse de las acusaciones contra él. «Según lo que he consultado son temas que se admiten siempre a trámite, al tratarse de un asunto sensible, así que lo único que significa esto es que se judicializa la cuestión, pero otra cosa es cómo termine», explicó en una entrevista a la Cadena Ser.

El alcalde de Monforte, que sigue negando las acusaciones e insistiendo en su inocencia, pone el foco en que ahora hay «una persona denunciante», lo que le permitirá ejercer su «derecho a la defensa». «Hasta ahora no había una persona concreta a la que pudiera dirigirme, ahora al presentarse esa denuncia me imagino que sí la habrá», reflexiona, «y ya se sabrá quién dice la verdad».

Reacciones

Desde el PSdeG de Lugo aclaran que, al pasar a la vía penal, el partido suspende el procedimiento interno abierto contra Tomé en el Canal Antiacoso. «Actuaremos como siempre con responsabilidad, coherencia y respeto hacia las personas e instituciones», señalan. Así, los socialistas subrayaron que «siempre animan a denunciar» pero avisan de que hay que respetar «la decisión de la víctima» que es a quien le corresponde hacerlo.

Por su parte, el presidente de la Xunta y del PPdeG, señaló que aún «respetando la presunción de inocencia que nunca nos dan las otras fuerzas políticas, salvo cuando les toca a ellos», es necesario que los partidos de la oposición reflexionen sobre las peticiones que hicieron al PP «en situaciones similares».

Por eso, considera que «habrá que asumir responsabilidades políticas respecto a ese paso que acaba de dar» la Fiscalía, tanto en referencia a que Tomé sigue siendo alcalde en Monforte y diputado provincial en Lugo, como a que PSdeG y BNG no han tenido «ningún tipo de remilgo» en utilizar su voto para mantener el gobierno de la Diputación provincial «amparándose en parte en que no había denuncia en el ámbito judicial».

Nueva secretaria de Igualdade

La denuncia de acoso sexual contra Tomé provocó una fuerte crisis interna en el seno del PSdeG. Surgieron voces críticas con la gestión que se hizo del caso desde la dirección del partido, entre ellas la secretaria de Igualdade, Silvia Fraga, que renunció a su cargo. La ejecutiva socialista acordó en la tarde de este lunes cubrir este puesto que estaba vacante desde diciembre. Lo ocupará Natalia González, que hasta ahora llevaba el área de Política Social, Mayores y Dependencia, competencias que ahora ostentará María Fernández Ojea.

Además, la diputada Patricia Iglesias fue propuesta por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para incorporarse a la ejecutiva como secretaria de Administración Pública, Autogoberno, Xustiza e Asesoría Xurídica.