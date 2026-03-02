Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto Oriente PróximoGallegos en la guerraExpedientes brillantes a FPGirona-CeltaMarca Galicia en los GoyaArribada
instagramlinkedin

La Fiscalía Provincial de Lugo interpone una querella contra José Tomé: considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de acoso sexual o de abuso en el ejercicio de la función pública

Toma esta decisión tras recibir una denuncia particular interpuesta contra el ex presidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte por unos hechos ocurridos el pasado septiembre

José Tomé en la jornada de clausura de la quinta edición del Foro O Encontro 2025

José Tomé en la jornada de clausura de la quinta edición del Foro O Encontro 2025 / IÑAKI ABELLA DIEGUEZ / FDV

Noela Vázquez Dosil

Santiago

El ex presidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé, vuelve este lunes a los titulares después de que la Fiscalía Provincial de Lugo informase de su decisión de imponer una querella contra él tras recibir una denuncia particular "por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025".

Esta noticia llega después de que la semana previa se supiese que el hijo del regidor, Miguel Tomé, ocupará el puesto de la concejala saliente de Igualdad en el concello, después de que ella presentase su dimisión "por motivos personales".

Según relata la Fiscalía Superior de Galicia en un comunicado remitido a los medios, "el Ministerio Fiscal considera que los hechos denuniados, con carácter provisional y sin perjuiio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública".

Noticias relacionadas y más

De este modo, la Fiscalía considera que los hechos "están suficientemente determninados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal y la interposición de la querella".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se acabó la estabilización extraordinaria de plazas en la Xunta: sacar nuevas convocatorias exigirá una ley
  2. La Xunta activa la alerta por la llegada de polvo en suspensión a Galicia y recomienda limitar la actividad al aire libre
  3. Una familia gallega atrapada en Dubái sin información ni contacto con la embajada tras la cancelación de su vuelo: «Solo sabemos lo que sale en las redes sociales»
  4. Un paciente se niega a abandonar su habitación en el Hospital de Lugo tres semanas después de recibir el alta médica
  5. La Xunta triplica las ayudas para reformar pisos vacíos y ponerlos en alquiler en Galicia
  6. Los médicos mantienen la huelga indefinida en Atención Primaria a partir del lunes tras acusar a Sanidade de romper el principio de acuerdo
  7. Convocadas las oposiciones de Educación en Galicia: 1.600 plazas, fechas clave y distribución por especialidad
  8. Pontevedra acumula más de un año de retraso en informes para obras con protección estructural o medioambiental

La Fiscalía Provincial de Lugo interpone una querella contra José Tomé: considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de acoso sexual o de abuso en el ejercicio de la función pública

La Fiscalía Provincial de Lugo interpone una querella contra José Tomé: considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de acoso sexual o de abuso en el ejercicio de la función pública

La Xunta agiliza la toma de posesión de 260 brigadistas y vigilantes para la campaña contra incendios forestales en Galicia

La Xunta agiliza la toma de posesión de 260 brigadistas y vigilantes para la campaña contra incendios forestales en Galicia

En busca de la nacionalidad: «Mi vida va a mejorar»

Galicia mejora en gasto municipal per cápita, pero Pontevedra persiste como la provincia con la cifra más baja de España

Sina Hafhemi, estudiante iraní en Santiago: «Para nosotros, Jamenei es como Hitler»

Sina Hafhemi, estudiante iraní en Santiago: «Para nosotros, Jamenei es como Hitler»

Gallegos atrapados en Dubái sin información de la embajada: «Desde el hotel escuchamos las explosiones»

Gallegos en el EEUU de Trump: «Vivimos con miedo»

Gallegos en el EEUU de Trump: «Vivimos con miedo»

Balance de las ayudas de la Xunta por la ola de incendios del verano: 20 millones de euros y casi un millar de beneficiarios

Balance de las ayudas de la Xunta por la ola de incendios del verano: 20 millones de euros y casi un millar de beneficiarios
Tracking Pixel Contents