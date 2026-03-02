Colchones en el pasillo y la factura subiendo: los gallegos atrapados en Dubái se preguntan cómo van a mantenerse si el conflicto se prolonga

El pasado sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron una gran ofensiva militar contra Irán. El objetivo era degradar la capacidad militar de este país y frenar supuestas amenazas contra su seguridad. En los ataques fue asesinado el ayatolá Alí Jameneí y parte de la cúpula política y militar del país. En cuanto a las víctimas civiles, el país persa ya cifra en más de 550 los muertos por los bombardeos.

Irán respondió con misiles balísticos y ataques con drones dirigidos tanto a Israel como a las bases estadounidenses situadas en la región. Como consecuencia directa, países como Jordania, Arabia Saudita, Omán o Emiratos Árabes Unidos (EAU) han cerrado su espacio aéreo hasta nuevo aviso. El cierre ha atrapado a miles de personas que visitaban estas zonas o que habían hecho escala en alguno de estos países, algo habitual en los viajes al continente asiático. Ayer domingo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares cifraba en 30.000 el número de españoles en la región.

Durante el fin de semana FARO DE VIGO pudo contactar con algunos gallegos atrapados en Dubái, la segunda ciudad más importantes de Emiratos por detrás de Abu Dabi. Sus relatos coinciden en varios puntos, como la incertidumbre sobre cuándo y cómo saldrán de allí, la calma aparente que reina —interrumpida en algunos momentos por los aviones sobrevolando la zona— o el ruido de las explosiones de la primera noche, cuando las defensas emiratís interceptaron los drones lanzados por Irán. Con el paso de las horas, estos viajeros suman otra preocupación, cómo podrán mantenerse allí si el conflicto se alarga.

Colchones en el pasillo, una factura que sube y seguros que se desentienden

Mary (nombre ficticio) es una de las viguesas a las que el estallido de este conflicto ha dejado varada en Dubái. Cuenta que una de las indicaciones que reciben desde la embajada es que eviten pasar la noche en lugares lo más cubiertos posible, lo que no les deja mucha alternativa: «Apilamos los colchones en los pasillos, donde no había ventanas porque el hotel es todo ventana». Al miedo y el esfuerzo por aparentar calma delante de los tres niños entre los 9 y 13 años que la acompañan, le suma la preocupación económica. «En el hotel lo que nos dijeron que si tenemos que estar más días hay que pagar. Tengo la economía justa y nos sale a unos 300 euros al día a media pensión», comenta con tono agobiado al otro lado del teléfono.

También critica la actitud de la empresa de seguros de viajes que tiene contratada: «Se desentiende de todo, porque es tema de guerra, entonces búscate la vida». Algo parecido le sucedió a Anabel (nombre ficticio), otra de las gallegas atrapadas en la ciudad emiratí que relata así su experiencia en la cola de embarque del aeropuerto: «Primero nos dijeron que no nos iban a poner nada, que nos buscáramos la vida porque al ser una situación de guerra no era culpa de la compañía [aérea]».

Aunque secundario dando la gravedad de la situación, muchos de viajeros buscan opciones más económicas en hoteles de menor categoría, pero muchos ya se han llenado por el mismo motivo. Mientras se redactaba esta noticia, Mary actualiza su situación y comenta que la agencia con la que había contratado el viaje les ha propuesto reubicarlos en otro hotel cercano, pagando la propia agencia por esta nueva estancia. «Pero todo está en el aire», señala, ya que la agencia quiere reubicar a todos sus clientes en el mismo lugar, pero ningún hotel cuenta con suficientes camas disponibles.

Primeros anuncios oficiales sobre los extranjeros atrapados en EAU

En las últimas horas, ha circulado por redes sociales una circular del Departamento de Cultura y Turismo (DCT) de Abu Dabi en la que instan a los hoteles de la zona a facilitar que los huéspedes internacionales puedan alargar sus estancias. En paralelo, según recoge el medio Gulf News, se ha enviado otra circular a las empresas hoteleras en el que señalan que «el coste de la prolongación de la estancia correrá a cargo del DCT Abu Dabi» y ordena a los hoteles que envíen las facturas directamente al departamento.

Imagen de la supuesta circular del DCT de Abu Dabi en la que se afirma que el coste de las prolongaciones correrá a cargo de esta institución. / X.com

Preguntándole a Mary sobre si desde el hotel le han comentado algo en este sentido, explica: «Me han dicho que solo cubre Abu Dabi». Al tratarse de un sistema federal, la circular solo afecta al Emirato de Abu Dabi. Por el momento, el gobierno federal de Dubái solo ha solicitado a los hoteles que sean flexibles a la hora de extender las estancias de los huéspedes que no pueden salir del país.