Empleo público
¿Busca trabajo? La Xunta deberá renovar el 40% de sus efectivos en los próximos diez años
Trabajar en la Administración gallega: se "ofrece estabilidad laboral, empleo bien remunerado y la posibilidad de mejorar en la trayectoria profesional"
En los próximos diez años, de aquí a 2036, en la Xunta "habrá que renovar el 40 % de los efectivos de personal de la Administración autonómica". Así lo indicó este lunes la directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, Nuria Aguilar, durante su intervención en uno de los talleres de Salidas Profesionales organizados en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidade de Vigo.
Además, Aguilar destacó "el compromiso de la Xunta con una Administración capaz de ofrecer estabilidad laboral, empleo bien remunerado y la posibilidad de mejorar en la trayectoria profesional".
En el mismo foro, y teniendo en cuenta que su intervención se realizó enel campus, la directora xeral de Emprego público explicó cómo el Gobierno gallego está "transformando" la Administración, dio cuenta de las convocatorias de procesos selectivos que se están realizando e informó de llos cuerpos y escalas que "mejor se adaptan a las competencias adquiridas en los grados impartidos por las universidades".
Al respecto, explicó que una vez finalizados los procesos selectivos de estabilización convocados para rebajar la temporalidad en el empleo público, la Xunta está convocando periódicamente y de forma continua pruebas selectivas, además de "implantar" la carrera profesional del personal funcionario y el complemento de desempeño del personal laboral para reconocer el "trabajo y esfuerzo" del personal empleado público y de "motivar" a los trabajadores para ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos.
Importante relevo generacional
En concreto, y de cara a afrontar esa renovación del 40% que mencionó, recordó que en los años 2023 y 2024 se convocaron casi medio centenar de proceso selectivos con más de 1.700 plazas, el pasado año otros 30 procesos con más de 1.200 plazas y, en las próximas semanas, empezarán a publicarse las convocatorias de procesos selectivos correspondientes al año 2026, en las que, resaltó, "se incrementará significativamente" el número total de plazas convocadas.
