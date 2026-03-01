Sina Hafhemi, estudiante iraní en Santiago: “Para nosotros, Jamenei es como Hitler”

La tensión en Irán tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel se vive también a miles de kilómetros de distancia. En Santiago de Compostela, Sina Hafhemi, estudiante iraní de 1º de Odontología en la Universidad compostelana, siguió la noticia con angustia hasta que ayer por la noche logró contactar brevemente con su familia en Shiraz. Después, asegura, lo celebró.

La comunicación fue a través de WhatsApp y duró apenas unos instantes. “Cada vez que ocurre algo, lo primero que hace el régimen es apagar Internet”, afirma.

Su madre y su hermana, de 25 años, viven en Shiraz, a unos 1.000 kilómetros de Teherán. Aunque la capital está siendo el principal foco de los bombardeos, Sina es consciente de que la ofensiva afecta a otras muchas ciudades en todo el país.

A pesar del riesgo, asegura que su familia está tranquila. “Todos están... y puedo decir 90% de los iraníes están ahora mismo felices”, sostiene.

“Es la última opción”

Aunque le preocupan las consecuencias de los bombardeos, Sina es rotundo: “Los iraníes que estudiamos en Santiago estamos felices”. Tanto, que ayer noche, coincidiendo con la celebración del cumpleaños del propio Sina, celebraron la ofensiva de Trump y Netanyahu: “Fue una fiesta y, para mí, el mejor regalo de cumpleaños que pude tener".

El joven cree que la intervención exterior es la única vía posible para un cambio político en su país. “Es la última opción”, afirma. “Cuando no puedes cambiar las cosas, esta es la única opción para Irán”, insiste, mientras carga duramente contra el régimen de los Ayatolás: “Jameneí para nosotros es como Hitler”.