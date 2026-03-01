Una familia gallega, atrapada en Dubái sin información ni contacto con la embajada tras la cancelación de su vuelo: «Solo sabemos lo que sale en las redes sociales»

«Estábamos en la cola, a punto de subirnos al avión, cuando cancelaron el vuelo». Así describe una gallega el momento en el que su compañía aérea, Emirates, les notificó a ella y a su familia que no podrían tomar el vuelo de vuelta a casa desde Dubái debido a la escalada de los ataques iraníes. Tras pasar una semana en la ciudad, ella, su hermana, su madre, de 77 años, y su hijo, de 15 meses, están ahora alojados en un hotel sin ningún tipo de información más allá de lo que pueden ver por las redes sociales, y sin ser capaces siquiera de ponerse en contacto con la embajada española. «No sabemos nada», lamenta.

Anabel (nombre ficticio) relata desde la planta 14 de un hotel en Dubái cómo ella y su familia estaban a punto de subirse al avión cuando empezó la conmoción. Primero, relata a este diario, ya en la cola de embarque, retrasaron el vuelo; después, lo cancelaron. Ahí empezó su odisea. «Primero nos dijeron que no nos iban a poner nada, que nos buscáramos la vida porque al ser una situación de guerra no era culpa de la compañía [aérea]», explica; pero finalmente un empleado, «que nos vio con el niño», les dio indicaciones de cómo tenían que hacer para poder ir a un hotel. Había «miles de personas» en la misma situación, y «nos pusieron allí a todos a pelearnos por los sitios en los autobuses», que ni siquiera sabían a dónde los llevaban.

Finalmente los llevaron a un hotel, en el que se encuentran ahora mismo, pero sin ningún tipo de información por parte de la compañía sobre cuáles son los siguientes pasos a seguir. Aunque peor es el hecho de que no son capaces de ponerse en contacto con la embajada española. «Por teléfono no contesta, porque lo intentaron varias veces del hotel los chicos de recepción, y no hubo contestación en ningún momento», señala, y por internet tampoco consiguen ningún resultado: «Nos mandan enviar un mail con una contestación automática». Si hay más españoles en su situación, lo cual desconocen, tampoco saben qué gestiones están haciendo. A esto se suma la incertidumbre de la situación: «Solo podemos saber lo que sale en las redes sociales».

La situación, reconoce, la gestionan «como se puede». Viajan ella, su hermana, su madre, de 77 años, y su hijo, de 15 meses. «Intentas no pensar», asegura. El sábado, al llegar al hotel de madrugada después de las primeras explosiones, tuvieron que bajar a recepción desde la planta 14, en la que están alojados ahora mismo. La mañana de este domingo, lo mismo. «A las nueve y media de la mañana hubo otra vez explosiones, y otra vez volvimos para recepción. No nos dejan salir de ahí, pasamos allí toda la mañana», narra. Ahora, lo que más les importa es cómo volver a casa.

Noticias relacionadas

Mensaje automático enviado por la Emabajda de España en EUA. / Cedida

En la contestación automática que Anabel recibe de la embajada española en los Emiratos Árabes Unidos al intentar contactarla el Gobierno indica estar «realizando un seguimiento constante de la situación de seguridad». «El espacio aéreo de EUA se encuentra temporalmente cerrado. En este momento no hay información sobre cuándo podrá reabrir. Siguiendo las indicaciones de las autoridades emiratíes, por el momento se recomienda permanecer en sus domicilios o en un lugar resguardado, alejado de instalaciones militares y evitando desplazamientos innecesarios», se lee en el texto.