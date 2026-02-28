Los médicos mantienen la huelga indefinida en Atención Primaria a partir del lunes tras acusar a Sanidade de romper el principio de acuerdo

La huelga de médicos en Atención Primaria se mantiene viva en Galicia. Ha estado a punto de desconvocarse al llegarse a un principio de acuerdo con el Sergas, pero en el último momento se rompieron las negociaciones y las espadas siguen alzadas. El sindicato O'Mega, mayoritario entre los facultativos gallegos, ha acusado a la Xunta de romper ese acuerdo inicial alcanzado el viernes tras siete horas reunido y así que, este lunes, los médicos están llamados a un paro indefinido que comenzará el lunes, día 2, en todos los centros de Atención Primaria de Galicia.

O'Mega advierte que se trata de «un cambio de postura» de la Xunta, que «decidió dar marcha atrás y romper el principio de acuerdo» al que habían llegado.

Una situación que, según el sindicato, «condenará a los usuarios de la sanidad pública a sufrir las consecuencias de una huelga indefinida» en los centros de atención primaria.

O'Mega señala que este viernes, después de siete horas de reunión, habían alcanzado un principio de acuerdo sobre el número de pacientes que podría atender un médico durante su jornada laboral.

Según el sindicato, la Consellería de Sanidade proponía que este número de pacientes se limitase a 35, los representantes sindicales exigían un máximo de 30 y, finalmente, se fijó en 33.

Después, pasaron a negociar las condiciones en las que se atendería la sobredemanda de pacientes —por encima de los 33— y, de acuerdo con la información aportada por O'Mega, «los representantes de la Consellería de Sanidade reconocieron que no podían asumir ningún compromiso sin consultar antes» con otro departamento de la Xunta, el de Facenda.

El sindicato relata que la representación del Sergas exigió suspender la convocatoria de la huelga sin llegar a un acuerdo al respecto, mientras que el sindicato reclamó continuar las negociaciones para alcanzar ese pacto que permitiese suspender el paro.

Entonces, según O'Mega, la Consellería de Sanidade «dio marcha atrás y rompió el principio de acuerdo alcanzado sobre la limitación de pacientes», una postura que el sindicato considera «irresponsable».

En todo caso, O'Mega asegura que mantendrá hasta el último minuto su disposición a negociar un acuerdo de mínimos que permita suspender el paro siempre que la administración autonómica «asuma un compromiso concreto con las reivindicaciones de los médicos para mejorar la calidad de la sanidad pública gallega».